أحد نجوم كرة القدم الكبار .. حسام حسن ينعى مصطفى رياض

فقدت الكرة المصرية أحد أبرز نجومها عبر التاريخ، بوفاة مصطفى رياض، نجم نادي الترسانة ومنتخب مصر في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.

وكتب حسام حسن المدير الفني للمنتخب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “⁨ ⁨ينعي الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب، الكابتن مصطفي رياض نجم نادي الترسانة ومنتخب مصر السابق”.

ويتقدّم الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم بالتعازي لأسرته و لأسرة كرة القدم في وفاة أحد نجوم كرة القدم الكبار وإنا لله وإنا إليه راجعون ..⁩⁩