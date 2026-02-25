لماذا تستيقظ عطشان في رمضان؟.. «مقتطفات رمضانية» تطلقها «صيدلة العاصمة»

أطلقت كلية الصيدلة بجامعة العاصمة حملتها التثقيفية «مقتطفات رمضانية»، وجاءت حلقة اليوم تحت عنوان: «لماذا تستيقظ عطشان في رمضان؟»، بهدف نشر الوعي الصحي وتقديم معلومات علمية مبسطة تساعد على صيام صحي ومتوازن، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الصيدلة، في إطار دورها التوعوي والمجتمعي خلال شهر رمضان المبارك.

وتتناول الحلقة لماذا نستيقظ أحيانًا بشعورٍ شديد بالعطش في رمضان؟ وهل يرتبط ذلك فقط بعدد ساعات الصيام؟

كما تتناول الأسباب الفسيولوجية والسلوكية التي قد تؤدي إلى الشعور بالعطش أثناء الصيام، مثل قلة شرب السوائل، تناول الأطعمة الغنية بالملح ، أو اضطراب مواعيد النوم، مع أهم الإرشادات العملية التي تساعد على تقليل الشعور بالعطش خلال اليوم.

«مقتطفات رمضانية»

وأكدت كلية الصيدلة أن حملة «مقتطفات رمضانية» تأتي ضمن جهودها لتعزيز الثقافة الصحية في المجتمع، وتقديم محتوى علمي موثوق يدعم أفراد المجتمع بالمعلومات الصحيحة خلال الشهر الكريم، انطلاقًا من مسئولية الجامعة في نشر الوعي الصحي وترسيخ الممارسات السليمة.

وتسعى جامعة العاصمة من خلال هذه المبادرات إلى دعم أفراد المجتمع بالمعلومة العلمية الدقيقة، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وتحقيق جودة الحياة.

قام بإعداد الحلقة الدكتورة الصيدلانية هبة النقيب و هدير النقيب- من طلاب برنامج التغذية الإكلينيكية (إحدى البرامج المهنية التابعة للدراسات العليا) بالكلية ، وذلك تحت إشراف: الدكتور محمد قطب السيد رئيس قسم الكيمياء الحيوية، ومراجعة الدكتورة إيمان رأفت، والدكتورة أسماء علي قسم الأدوية والسموم .