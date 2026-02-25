قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبدالعاطي: نتطلع لإنشاء مجلس أعمال مصري فلبيني لدفع التبادل التجاري بين البلدين
معلومات الوزراء: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين خلال 2023/ 2024
درجات الحرارة المُتوقعة اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026
مصر وبريطانيا تبحثان شراكة اقتصادية أعمق وتوسع الاستثمارات الخضراء
كازاخستان .. تحطم طائرة من طراز "سو-30 إس إم" في منطقة كاراغاندا
بعد قليل.. انطلاق فعاليات احتفال الأزهر الشريف بذكرى تأسيسه الـ1086
هجوم الفراعنة في الليجا؟ مرموش هدف برشلونة وثنائية مصرية قد تكتب تاريخًا جديدًا
الهلال الأحمر يمد غزة بمواد غذائية ومستلزمات شتوية عبر «زاد العزة» 146 ويستقبل الدفعة الـ 19 من المصابين
بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة
تحذيرات من متحور انفلونزا خطير قد يتحول إلى جائحة.. ظهر في أمريكا
قرار عاجل من التعليم بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير
وفاة والد الفنانة مي عمر
الرئاسة التركية: نواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حدود بلادنا وأمنها

تركيا
تركيا
البهى عمرو

أكدت الرئاسة التركية، أن تركيا تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حدودها وأمنها على مدار الساعة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.


وأوضحت الرئاسة التركية، بأن أنقرة تشدد على احترامها الدائم لوحدة أراضي الدول المجاورة وسيادتها ، والتزامها بالقانون الدولي في علاقاتها الإقليمية.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني التركية اليوم الأربعاء، تحطم طائرة مقاتلة حربية من طراز "إف-16" في محافظة "باليكيسير" الواقعة شمال غربي البلاد، ومصرع قائدها.

وأفادت الوزارة - في بيان أوردته قناة "تي آر تي" التركية في نسختها الإنجليزية - بأنه تم فقدان الاتصال اللاسلكي ومعلومات التتبع مع الطائرة عقب إقلاعها من قيادة القاعدة الجوية التاسعة في باليكسير في حوالي الساعة 12:56 صباح اليوم بالتوقيت المحلي لتركيا.

وأشارت إلى أنه تم شن عمليات بحث وإنقاذ على الفور، حيث تم العثور على الحطام في وقت لاحق.

وأضافت الوزارة، أن الحادث أسفر عن مصرع الطيار، معربة عن تعازيها لعائلته، وأكدت أنه سيتم تحديد سبب الحادث من خلال التحقيقات التي سيقوم فريق مختص بإجرائها.

من جانبه، أعرب إسماعيل أوستا أوغلو محافظ باليكيسير عن تعازيه لعائلة الطيار.

الرئاسة التركية القاهرة الإخبارية أنقرة

وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"
وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"
وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

إعداد منصة رقمية للمساقى الخاصة.. اجتماع رسمي لتحسين منظومة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي

وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة
وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة
وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة

الصحة: تشكيل لجنة وطنية للروبوت الجراحي.. وإنشاء مركز متخصص للتدريب على تقنياته

اجتماع وزير الصحة
اجتماع وزير الصحة
اجتماع وزير الصحة

