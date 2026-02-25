بعد اعتدائه على والدته.. قرار من نيابة المنتزه بالإسكندرية ضد المتهم

أمر المستشار خالد جلال المحامى العام الأول لنيابات المنتزة بالإسكندرية، حجز عامل ظهر في مقطع فيديو وهو يهــ..ــدد والدته بسلك كهربائي، لحين ورود تحريات المباحث.

تعود الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية لمقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المتــ..ــهم، ويدعى "عبده.م.ع" وله معلومات جنــ..ــائية مسجلة، أثناء تهــ..ــديد والدته ومحاولة تقيــ..ــيدها، في ظل استغاثتها المتكررة.

وبالفحص تبين أن السيدة، وهي ربة منزل، أفادت بتعرضها للــ..ــسب والضــ..ــرب والتــ..ــهديد بسلك كهربائي، مؤكدة أن نجلها اعتاد التــ..ــعدي عليها لابتــ..ــزازها والحصول على أموال لشراء المواد المخــ..ــدرة.

وتم ضبط المتــ..ــهم، وبحوزته السلك المستخدم، وأقر بارتكاب الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية، قد تمكنت من ضبط المتهم "ع .م.ع"، بعد أن رصدت مقطع فيديو يظهر الام تستغيث من تعدى نجلها عليها.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، من القبض على المتهم، وبحوزته السلك الكهربائي، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وبتكرار اعتدائه على والدته، تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة، ووفقاً لشهود عيان من جيران صاحبة الفيديو، أكدوا أن الابن دائم التعدى على والدته بسبب إدمانه للمخدرات، مشيرين إلى أن السيدة حاولت ردعه قانونًا في وقت سابق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحجز المتهم على العودة باكر رفقة تحريات المباحث.

وأثار الفيديو حالة من الاستياء بين الأهالي ورواد مواقع التواصل، خاصة مع تكرار عبارات التهديد والاعتداء الظاهرة بالمقطع.

وأكد عدد من الجيران أن المتهم دأب على إيذاء والدته بسبب تعاطيه المخدرات، مشيرين إلى أنها حاولت اتخاذ إجراءات قانونية ضده في وقت سابق.



