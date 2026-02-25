اصطدام ملاكي وموتوسيكل.. إصابة 3 أشخاص على طريق السنبلاوين بالدقهلية

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث على طريق قريه الروضة - السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث ثصادم سيارة ملاكي موتوسيكل على طريق الروضةـ السنبلاوين مما أدى إلى إصابة ثلاثة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين إصابة كل من

أحمد السيد إبراهيم 23 عاما مصاب بسحجات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالصدر والبطن

عماد صبري خليل 34عاما مصاب جرح قطعي بالساق اليسرى مع وجود كسر مفتوح بالساق اليسري وكسر مفتوح بالذراع الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج

عماد عبدالنبي شوقي 23,عاما مصاب بجرح قطعي بالعين اليسري وجرح قطعي باليد اليسري واشتباه ما بعد الارتجاج

تم نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.