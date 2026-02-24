احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

قال الدكتور سعيد متولى، استشاري التغذية العلاجية، الصداع في رمضان من أكثر المشكلات انتشارا بين الصائمين ولكن إذا تجنبنا الأسباب المؤدية له سنشعر بتحسن كبير.

وعرض دكتور سعيد متولى فى تصريحات خاصة لموقع " صدى البلد" أهم أسباب الصداع فى رمضان.

عدم شرب الماء بكميات وفيرة فى وجبة الإفطار والسحور ومابينهما يسبب الصداع وفى نفس الوقت شربهما بكميات كبيرة مبالغ فيها يرهق الجسم والكلى ويمكن أن يؤدي للصداع والعطش لأن الجسم يطرد كميات السوائل الكبيرة التى يتم تناولها دفعة واحدة.

ترك وجبة السحور من أهم الأسباب التى تؤدي إلى الصداع حيث ينخفض مستوى السكر في الدم بشكل مبالغ فيه.

السهر طوال الليل وعدم الحصول على قدر كاف من النوم أو كان النوم مضطرب وغير عميق “ مقلق” من أهم الأشياء التى تسبب الصداع فى رمضان.