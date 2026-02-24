في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

أثار الفنان أحمد ماهر حالة من الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا بسبب ظهور مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن سب للفنان أحمد ماهر، لوالدهم المخرج الكبير الراحل جلال توفيق، وهو ما قوبل بالاستياء الشديد منهما ومن عدد كبير من الفنانين.

مقطع فيديو للفنان أحمد ماهر

يظهر الفنان أحمد ماهر فى مقطع فيديو تم تداوله عبر السوشيال ميديا ينتقد فيه رامز جلال بسبب برنامج المقالب الشهير الذي يجريه كل عام، ويستضيف خلاله النجوم، قائلا: «رامز أكل علقة ليه وللورثة.. أنا اللي مربيه»، وقام بسب والده الراحل، واتضح ان هذا المقطع قديم وليس جديد للفنان أحمد ماهر.

بيان نقابة المهن التمثيلية

وقد تسبب ذلك فى حالة غضب عارمة لكل من الشقيقين ياسر ورامز جلال مما دفعهما الى تقديم شكوى الى الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وبناء عليه أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا عبر صفحتها الرسمية، أعلنت فيه اعتذارها لأسرة المخرج القدير الراحل جلال توفيق، وكذلك للفنانين ياسر جلال ورامز جلال، وذلك عما بدر من الفنان أحمد ماهر من إساءة.

وجاء في نص البيان أن النقابة، برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة، تتقدم بالاعتذار عما حدث، مؤكدة احترامها الكامل لأسرة المخرج الراحل ولجميع الفنانين المعنيين بالأزمة.

كما أوضح البيان أن النقابة قررت إحالة الواقعة إلى التحقيق العاجل، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق اللوائح المنظمة لعمل النقابة، حفاظًا على القيم المهنية وضبط السلوك داخل الوسط الفني.

بيان مكتب محامي رامز وياسر جلال

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قررا ياسر ورامز جلال أن يرفعان دعوى قضائية على الفنان أحمد ماهر وأعلن مكتب المحامي أشرف عبدالعزيز، وكيلاً عن الفنانين ياسر جلال ورامز جلال، أنهما يتابعان عن كثب تحقيقات نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ضد الفنان أحمد ماهر، وذلك على خلفية ما بدر منه من إساءة وسب ضد أسرة المخرج الراحل جلال توفيق.

وأكد أشرف عبدالعزيز، في بيان له أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أحمد ماهر وكل من صور أو نشر أو أعاد نشر الفيديو المسيء، بما يضمن حفظ حقوق الفنانين والأسرة المتضررة ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة وفق القانون.