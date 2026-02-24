قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
السودان.. مقتل 28 وإصابة 39 آخرين في هجوم للدعم السريع على بلدة مستريحة
إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية

كتب محمود مطاوع

إيمانًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالحاجة المُلِحَّة لدعم متخذي القرار والمجتمع البحثي بالرؤى الأكاديمية والخبرات التنفيذية حول تداعيات القضايا البيئية والمناخية وتقييم آثارها، دشَّن المركز العدد السادس (خاص) من مجلة «سياسات مناخية»؛ وهي مجلة دورية نصف سنوية تصدر -باللغتين العربية والإنجليزية- ويشارك في إعدادها نخبة من الباحثين والخبراء والتنفيذيين في مجال السياسات المناخية والبيئية، وتهدف إلى تقديم رؤى وتحليلات لأهم القضايا البيئية والمناخية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

هذا، وقد أوضح الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن العدد السادس من مجلة «سياسات مناخية» جاء تحت عنوان «ثلاثون عامًا من مؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر الأطراف COP30 في مدينة بيليم بالبرازيل، واحتفالًا بمرور ثلاثين عامًا على انعقاد هذا المؤتمر، والذي يعد بمثابة المنصة الرئيسة لتكثيف الجهود الدولية لأجل تعزيز العمل المناخي، فهو منبر تقيس من خلاله الدول التقدم المحرز بشأن سياسات التخفيف والتكيف عالميًا، فيما يتعلق باستعادة التنوع البيولوجي، ودعم الابتكار في مجال التقنيات منخفضة الكربون، إلى جانب تسريع انتقال الطاقة، وذلك لأجل تحقيق الأهداف المناخية العالمية.

وفي السياق ذاته، أكَّد "الجوهري"، على أن هذا العدد يكتسب أهمية خاصة تزامنًا أيضًا مع مرور عشرة أعوام على تحديد الهدف العالمي للمناخ عقب إقرار اتفاق باريس الملزم عام 2015 في مؤتمر الأطراف COP21، والمتمثل في الحفاظ على درجة حرارة الأرض دون 1.5 درجة مئوية، وحتمية خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بغية الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.

ويُختتم العدد بتسليط الضوء على أبرز نتائج مؤتمر الأطراف COP 30، والتي تضمنت الاتفاق على تعبئة 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035 لتمويل العمل المناخي، ومضاعفة تمويل التكيف إلى نحو ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035، والتأكيد على تشغيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم تدشينه في مؤتمر الأطراف COP 27 بشرم الشيخ –مصر، إضافة إلى إطلاق مبادرة مُسرع التنفيذ العالمي ومهمة بيليم لمسار 1.5 درجة مئوية، التي تستهدف مكافحة التضليل المعلوماتي فيما يتعلق بملف المناخ، كما أعلن عن صندوق الغابات الاستوائية إلى الأبد الذي جمع نحو 5.5 مليارات دولار ويضم 53 دولة مشاركة، مع تخصيص ما لا يقل عن 20% من موارده مباشرة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية. وتم إطلاق خطة عمل بيليم للصحة، وتعهد تحالف UNEZA بتوفير 66 مليار دولار سنويًا للطاقة المتجددة، و82 مليار دولار لشبكات النقل والتخزين.

يُذكر أنه تم إدراج إصدارة سياسات مناخية على قائمة الإصدارات بالمنصة العالمية للحد من مخاطر الكوارث التابعة للأمم المتحدة "Prevention Web" والتي تُعد المنصة العالمية الأبرز لتبادل المعرفة في مجال بناء المرونة والحد من المخاطر ويتم إدارتها من خلال مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

