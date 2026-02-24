قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من البديل إلى الرقم الصعب.. كيف أثبت هادي رياض جدارته في خط دفاع الأهلي في أول مباراة رسمية له؟
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محمد صلاح.. الملك المصري بين أعظم صانعي الأهداف في الدوري الإنجليزي

منتصر الرفاعي

عندما يذكر الإبداع في الدوري الإنجليزي الممتاز يفرض اسم محمد صلاح نفسه بقوة بعدما أعاد نجم ليفربول تعريف دور الجناح العصري جامعًا بين الحسم التهديفي واللمسة الإبداعية. 

لا يعد النجم فقط من أبرز هدافي المسابقة بل بات أيضا ضمن نخبة صانعي الأهداف تاريخيا بعدما قدم 94 تمريرة حاسمة خلال 320 مباراة، إلى جانب 190 هدفا وضعته في المركز الرابع بقائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليج.

محمد صلاح بين أساطير البريميرليج

ووفقًا لشبكة Sportsdunia العالمية، زين "الملك المصري" قائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث عدد التمريرات الحاسمة إلى جانب أسماء خالدة مثل ريان جيجز سيسك فابريجاس واين روني وفرانك لامبارد الذين تركوا بصمة لا تمحى في تاريخ المسابقة.

وأشارت الشبكة إلى أن صلاح بعد تجربة لم ترتق للطموحات مع تشيلسي، عاد إلى إنجلترا عبر بوابة ليفربول ليكتب فصلا جديدا من التألق ويقود الفريق للتتويج بلقب الدوري بعد سنوات من الغياب مسهمًا بأرقامه القياسية في إعادة النادي إلى منصات التتويج محليا وأوروبيا.

وأضافت أن صلاح مع دخوله العقد الثالث من عمره، طور من أسلوبه ليصبح أكثر ميلاً لصناعة اللعب مستفيدا من رؤيته الثاقبة ودقته في التمرير وقدرته على اختراق الدفاعات ليحجز مكانه بين أعظم صانعي الأهداف في تاريخ المسابقة.

محمد صلاح بين السرعة والذكاء

وأبرز التقرير أن ما يميز صلاح ليس فقط عدد تمريراته الحاسمة بل معدل تأثيره مقارنة بعدد المباريات حيث جمع بين دور الهداف وصانع اللعب في آن واحد ليقدم نموذجا متكاملا للجناح الحديث في أقوى دوريات العالم.

قائمة ملوك التمريرات الحاسمة في تاريخ الدوري الإنجليزي

جاء ترتيب أفضل 10 لاعبين في تاريخ المسابقة من حيث عدد التمريرات الحاسمة كالتالي:

ريان جيجز – 632 مباراة – 162 تمريرة حاسمة

كيفن دي بروين – 288 مباراة – 119 تمريرة حاسمة

سيسك فابريجاس – 350 مباراة – 111 تمريرة حاسمة

واين روني – 491 مباراة – 103 تمريرات حاسمة

فرانك لامبارد – 609 مباريات – 102 تمريرة حاسمة

محمد صلاح – 320 مباراة – 94 تمريرة حاسمة

دينيس بيركامب – 315 مباراة – 94 تمريرة حاسمة

ديفيد سيلفا – 309 مباريات – 93 تمريرة حاسمة

ستيفن جيرارد – 504 مباريات – 92 تمريرة حاسمة

جيمس ميلنر – 652 مباراة – 90 تمريرات حاسمة

وبهذه الأرقام، يواصل محمد صلاح كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الدوري الإنجليزي ليس فقط كهداف تاريخي بل كأحد أبرز صانعي اللعب في تاريخ المسابقة

