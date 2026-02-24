مجلس أمناء العاشر من رمضان وجهاز المدينة ينظمان معرض «مكافحة الغلاء»

نظم مجلس الأمناء بالتعاون مع جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، معرض «مكافحة الغلاء» بجوار الموقف الجديد على مساحة ٥ آلاف متر مربع بمشاركة نحو ١٦٠ عارضا من كبرى الشركات المنتجة، إلى جانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يضمن توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بكميات مناسبة وأسعار مخفضة، دعمًا للأسر خلال شهر رمضان المبارك.

شهد افتتاح المعرض المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بحضور المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز تنمية حدائق العاشر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

كما شارك في الافتتاح الدكتور صبحي نصر، وكيل أول مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية، والمهندس مصطفى الزاهد، وكيل ثانِ المجلس، والسيد المهندس السيد أحمد حرز الله، وكيل وزارة التموين، والمهندس مصطفى عبد القادر، مدير إدارة التموين بالعاشر، والدكتور ماهر سليمان، مدير إدارة الطب البيطري، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الأمناء .

وخلال جولته بالمعرض، أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن جهاز تنمية المدينة قدم الدعم اللوجستي والتنظيمي الكامل لضمان خروج المعرض بالصورة الحضارية التي تليق بمدينة العاشر من رمضان، مشددًا على أن التعاون المثمر بين الجهاز ومجلس الأمناء يجسد تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، بما يحقق مصلحة المواطن ويعزز استقرار السوق المحلي.

يأتي تنظيم المعرض ضمن خطة جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لدعم المبادرات المجتمعية الرامية إلى استقرار الأسعار وضمان إتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.