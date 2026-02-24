قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على 3 أشخاص يمارسون أعمال البلطجة بالشرقية
محمد أنور ضحية مقلب فيفي عبده.. اليوم
دعاء الإفطار للصائم في اليوم السادس من شهر رمضان.. ردده قبل اذان المغرب
مصر تبدأ عضويتها في مجلس حقوق الإنسان برسالة حاسمة: مصداقية المنظومة الدولية تختبر في قطاع غزة
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على بائع تعدى على سيدة بسلاح أبيض في الجيزة
أرقام الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل لقاء زد
قمة مصرية قطرية في القاهرة.. عبد العاطي والخليفي يرسمان خارطة إنقاذ لبنان والسودان
بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا
أزمة مشجعي السنغال في المغرب تتصاعد.. رئيس الوزراء يلوح بازدواجية المعايير ويطرح خيار «العفو أو الترحيل»
محافظ الوادي: وقف تخصيص أراض زراعية بمناطق الحظر المائي حفاظًا على الخزان الجوفي
موعد أذان المغرب سادس يوم رمضان.. اعرف توقيت الإفطار اليوم
موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة في الدوري المصري
بالصور

مجلس أمناء العاشر من رمضان وجهاز المدينة ينظمان معرض «مكافحة الغلاء»

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

نظم مجلس الأمناء بالتعاون مع جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، معرض «مكافحة الغلاء» بجوار الموقف الجديد على مساحة ٥ آلاف متر مربع بمشاركة نحو ١٦٠ عارضا من كبرى الشركات المنتجة، إلى جانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يضمن توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بكميات مناسبة وأسعار مخفضة، دعمًا للأسر خلال شهر رمضان المبارك.

شهد افتتاح المعرض المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بحضور المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز تنمية حدائق العاشر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

كما شارك في الافتتاح الدكتور صبحي نصر، وكيل أول مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية، والمهندس مصطفى الزاهد، وكيل ثانِ المجلس، والسيد المهندس السيد أحمد حرز الله، وكيل وزارة التموين، والمهندس مصطفى عبد القادر، مدير إدارة التموين بالعاشر، والدكتور ماهر سليمان، مدير إدارة الطب البيطري، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الأمناء .

وخلال جولته بالمعرض، أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن جهاز تنمية المدينة قدم الدعم اللوجستي والتنظيمي الكامل لضمان خروج المعرض بالصورة الحضارية التي تليق بمدينة العاشر من رمضان، مشددًا على أن التعاون المثمر بين الجهاز ومجلس الأمناء يجسد تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، بما يحقق مصلحة المواطن ويعزز استقرار السوق المحلي.

يأتي تنظيم المعرض ضمن خطة جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لدعم المبادرات المجتمعية الرامية إلى استقرار الأسعار وضمان إتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.

العاشر من رمضان جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان «مكافحة الغلاء الشركة القابضة للصناعات الغذائية

