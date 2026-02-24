إزالة 51 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ٢٨ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية على مدار اليومين الرابع عشر و الخامس عشر بالمرحلة الثانية من الموجة ٢٨ أسفرت عن إزالة (٥١) حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية و وبالمتغيرات المكانية بمساحة (٢٣٤٧) متراً و (٥) قيراطاً و(١٣) سهماً.

وأشار أنه تم إزالة (٤) حالات تعدي على أراضي خاصة بالأهالي، بمساحة (٥) قيراطاً و (١٣) سهماً، بمراكز (فاقوس - بلبيس- ابو حماد ) كما أسفرت الحملة عن إزالة (٤٧) حالة تعدي تم رصدها بالمتغيرات المكانية، بمساحة ( ٢٣٤٧) متراً.

وشدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.