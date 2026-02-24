إزالة 475 إعلانا مخالفا للإشتراطات وتقنين أوضاع 1830 بالشرقية

وجه المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية، لإحكام المنظومة الإعلانية وتعظيم موارد الدولة وتحسين الطابع الحضاري لشوارع المحافظة.

وفى سياق متصل أوضحت المهندسة أميرة الشحات مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام إستمرار تكثيف الحملات اليومية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة لإشتراطات التراخيص شوارع وميادين المحافظة حيث أسفرت تلك الجهود عن رفع عدد (٤٧٥) إعلان مخالف وبدون ترخيص، وتقنين أوضاع (١٨٣٠) إعلان على مدار شهر فبراير الجارى، وذلك فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

شدد محافظ الشرقية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقاً للضوابط المنظمة لذلك لتعظيم إيرادات الدولة.