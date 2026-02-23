أورمان الشرقية توزع 700 بطانية و60 لحافاً للأسر الأولى بالرعاية بمركز الحسينية وصان الحجر

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهداً في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أوجه الحماية الإجتماعية لهم خاصة في فصل الشتاء ، مشيراً إلى أهمية تكاتف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق مظلة حماية إجتماعية متكاملة تصل إلى القرى والنجوع الأكثر إحتياجاً.

وأضاف محمود أبو السعود مدير جمعية الأورمان فرع الشرقيه أنه تنفيذاً لتوجيهات الدولة بدعم الأسر الأولى بالرعاية وفي إطار التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية ، شهد مركز ومدينة الحسينية وصان الحجر أمس ، تنفيذ فعالية توزيع بطاطين الشتاء بعدد من القرى الأكثر إحتياجاً ، وذلك بحضور الأستاذ أشرف بهنساوي مدير إدارة التضامن الإجتماعي بالحسينية وصان الحجر.

ومن جانبه أوضح مدير جمعية الأورمان أن التوزيع شمل عدداً من القرى بمركز الحسينية وهي: (الجمالية - المنشأة الجديدة – سعود – العزبة الحمراء – الأخيوة – أبو شمس المناجاه الصغرى – وقرى شهداء بحر البقر (٥.٤.٣.٢.١) بإجمالي (٥٠٠) بطانية.

كما شمل التوزيع بمدينة صان الحجر قرى (أبو عريضة – اللبشة – قرية ١٦_ عبد العزيز أمام_ الروايدة_ عزبة العرب_ وعزبة سلامة) بإجمالي (٢٠٠) بطانية و(٦٠) لحافا، وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.