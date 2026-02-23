قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد طلعت يسخر من تصريحات ييس توروب بشأن يوسف بلعمري
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
بالصور

الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي

سيارة ولي العهد ‏السعودى
سيارة ولي العهد ‏السعودى
كريم عاطف

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، مع الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار الزيارة الأخوية التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى المملكة العربية السعودية.

وفور وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المملكة العربية السعودية، كان في الاستقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب السفير المصري في الرياض، والقنصل العام المصري في جدة، وأعضاء السفارة المصرية بالرياض .

وعلى الفور استقل الأمير محمد بن سلمان، ‏سياراته الخاصة مصطحب معه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لقطة تظهر مدى الأخوة بينهما ، حيث ان السيارة هى أحد السيارات الخاصة لولي عهد ‏والاقرب الى قلبه كما ذكر في تقارير سابقة عنها وهى من نوع مرسيدس S كلاس موديل 2025 .

وتعتبر السيارة مرسيدس ‏S‏ كلاس موديل 2025 ، من أفخم سيارات السيدان للعلامة الالمانية، تجمع بين الأداء المتطور والتقنيات المتقدمة مع تصميم أنيق يعزز حضورها الراقي، يبلغ طولها 5.32 متر، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3,216 مم، مما يمنح ركابها مستويات استثنائية من الراحة والمساحة الرحبة.

تتوفر السيارة بخيارات متنوعة من المحركات، أبرزها محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر مع شاحن تيربو، بقوة 422 حصانًا وعزم دوران يبلغ 560 نيوتن متر، كما تتوفر نسخة S580 بمحرك V8 مزدوج التيربو سعة 4.0 لتر، يولد 496 حصانًا و700 نيوتن متر.

يدعم كلا المحركين نظام هجين خفيف بقدرة 48 فولت، ما يعزز الكفاءة والأداء. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بـ9 سرعات، مع نظام دفع كلي 4MATIC يوفر تماسكًا مثاليًا وثباتًا على الطريق.

التصميم الخارجي يعكس الأناقة العصرية مع شبك أمامي بارز، ومصابيح DIGITAL LIGHT LED التي توفر إضاءة عالية الدقة، وتستكمل التفاصيل الفاخرة بمقابض أبواب مخفية، وجنوط يتراوح قياسها بين 19 و21 بوصة، إلى جانب سقف بانورامي يعزز الإحساس بالرحابة داخل المقصورة.

وفي الداخل، تتألق S كلاس بمقصورة تعكس الفخامة المطلقة، مع مقاعد مكسوة بجلد النابا الفاخر، تتمتع بخاصية الضبط الكهربائي، بالإضافة إلى مقود مغلف بالجلد. 

تأتي السيارة بشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي، إلى جانب شاشة معلومات OLED قياس 12.8 بوصة تدعم نظام MBUX المتطور، مع توافق كامل مع آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، لتعزيز تجربة الركاب، تم تزويد السيارة بنظام صوتي فاخر من Burmester يضم حتى 31 سماعة، مع شاشات ترفيهية للمقاعد الخلفية، ونظام تحكم بالمناخ رباعي المناطق مع تقنية تنقية الهواء.

من حيث الأمان، تأتي S كلاس 2025 بأحدث أنظمة المساعدة على القيادة، ومنها 8 وسائد هوائية، ونظام القيادة شبه الذاتية، مثبت السرعة التكيفي، مساعد الحفاظ على المسار، مكابح الطوارئ التلقائية، مراقبة مستوى انتباه السائق، بالإضافة إلى كاميرات رؤية محيطية 360 درجة وحساسات ركن لتعزيز الأمان والراحة أثناء القيادة.

أما عن اسعار السيارة مرسيدس ‏S‏ كلاس موديل 2025 ‏ بالمملكة العربية السعودية :

‏- فئة S 450 4MATIC بسعر 627,000 ريال سعودي

‏- فئة S 500 4MATIC بسعر ‏835,000 ريال سعودي

‏- فئة S 580 4MATIC بسعر ‏900,000 ريال سعودي

مدينة جدة الرئيس عبد الفتاح السيسي المملكة العربية السعودية ولي عهد المملكة العربية السعودية زيارة الرئيس السيسي مرسيدس ‏S‏ كلاس موديل 2025 مرسيدس S كلاس مرسيدس S كلاس

