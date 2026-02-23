قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

محمد صبيح

شهدت أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك خلال تعاملات اليوم، حيث تراوح سعر الشراء بين 12.852 جنيه و12.982 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 12.941 جنيه و13.143 جنيه وفق آخر التحديثات المصرفية.

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك

QNB الأهلي
الشراء: 12.982 جنيه
البيع: 13.009 جنيه

المصرف العربي الدولي
الشراء: 12.982 جنيه
البيع: 13.009 جنيه

HSBC مصر
الشراء: 12.980 جنيه
البيع: 13.010 جنيه

بنك البركة
الشراء: 12.979 جنيه
البيع: 13.009 جنيه

البنك المركزي المصري
الشراء: 12.978 جنيه
البيع: 13.016 جنيه

بنك مصر
الشراء: 12.970 جنيه
البيع: 13.009 جنيه

البنك الأهلي المصري
الشراء: 12.969 جنيه
البيع: 13.009 جنيه

بنك قناة السويس
الشراء: 12.960 جنيه
البيع: 13.009 جنيه

البنك الأهلي الكويتي – بيريوس
الشراء: 12.954 جنيه
البيع: 12.998 جنيه

بنك الإسكندرية
الشراء: 12.940 جنيه
البيع: 12.982 جنيه

كريدي أجريكول مصر
الشراء: 12.910 جنيه
البيع: 13.010 جنيه

بنك التعمير والإسكان
الشراء: 12.899 جنيه
البيع: 12.941 جنيه

بنك الكويت الوطني NBK
الشراء: 12.852 جنيه
البيع: 13.143 جنيه

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم

سجل الدرهم الإماراتي أعلى سعر شراء في كل من بنوك “QNB الأهلي، المصرف العربي الدولي” عند 12.982 جنيه، فيما جاء أقل سعر شراء في “بنك الكويت الوطني NBK” عند 12.852 جنيه.

أما أعلى سعر بيع فقد سجله بنك الكويت الوطني NBK عند 13.143 جنيه، في حين كان أقل سعر بيع في بنك التعمير والإسكان عند 12.941 جنيه.

وسجلت البنوك الأخرى أسعار شراء بين 12.910 و12.979 جنيه، وأسعار بيع بين 12.998 و13.016 جنيه، وفق آخر تحديثات السوق المصرفي.

أسعار الدرهم الإماراتي أسعار الدرهم بنك مصر البنك الأهلي المصري البنك الأهلي الكويتي

اوبل كورسا 2003
احذر.. تناول الكنافة والقطايف ليلاً يرفع ضغط الدم تدريجيًا في رمضان | خبير تغذية يوضح المخاطر
انفجار إطار السيارة
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
