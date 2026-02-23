سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهدت أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك خلال تعاملات اليوم، حيث تراوح سعر الشراء بين 12.852 جنيه و12.982 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 12.941 جنيه و13.143 جنيه وفق آخر التحديثات المصرفية.

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك

QNB الأهلي

الشراء: 12.982 جنيه

البيع: 13.009 جنيه

المصرف العربي الدولي

الشراء: 12.982 جنيه

البيع: 13.009 جنيه

HSBC مصر

الشراء: 12.980 جنيه

البيع: 13.010 جنيه

بنك البركة

الشراء: 12.979 جنيه

البيع: 13.009 جنيه

البنك المركزي المصري

الشراء: 12.978 جنيه

البيع: 13.016 جنيه

بنك مصر

الشراء: 12.970 جنيه

البيع: 13.009 جنيه

البنك الأهلي المصري

الشراء: 12.969 جنيه

البيع: 13.009 جنيه

بنك قناة السويس

الشراء: 12.960 جنيه

البيع: 13.009 جنيه

البنك الأهلي الكويتي – بيريوس

الشراء: 12.954 جنيه

البيع: 12.998 جنيه

بنك الإسكندرية

الشراء: 12.940 جنيه

البيع: 12.982 جنيه

كريدي أجريكول مصر

الشراء: 12.910 جنيه

البيع: 13.010 جنيه

بنك التعمير والإسكان

الشراء: 12.899 جنيه

البيع: 12.941 جنيه

بنك الكويت الوطني NBK

الشراء: 12.852 جنيه

البيع: 13.143 جنيه

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم

سجل الدرهم الإماراتي أعلى سعر شراء في كل من بنوك “QNB الأهلي، المصرف العربي الدولي” عند 12.982 جنيه، فيما جاء أقل سعر شراء في “بنك الكويت الوطني NBK” عند 12.852 جنيه.

أما أعلى سعر بيع فقد سجله بنك الكويت الوطني NBK عند 13.143 جنيه، في حين كان أقل سعر بيع في بنك التعمير والإسكان عند 12.941 جنيه.

وسجلت البنوك الأخرى أسعار شراء بين 12.910 و12.979 جنيه، وأسعار بيع بين 12.998 و13.016 جنيه، وفق آخر تحديثات السوق المصرفي.