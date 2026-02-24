ترامب: أنا من يتخذ القرار بشأن إيران.. وأفضل الاتفاق لأن البديل سيء جدا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه هو من سيتخذ قرار الحرب ضد إيران، وأن من السهل الانتصار فيها، لافتا إلى أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران؛ لأن البديل سيء جدا.

وقال الرئيس الأمريكي، إنه لا توجد أي معارضة من جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة "الجنرال دانيال كين" لضرب إيران، موضحا عبر حسابه بمنصة “تروث سوشيال”: "انتشرت مؤخراً العديد من الأخبار المضللة من وسائل الإعلام التي تدّعي أن الجنرال دانيال كين، يعارض دخولنا في حرب مع إيران.. هذه الأخبار لا تُنسب إلى أي جهة، وهي محض افتراء".

وأشار ترامب إلى أن الجنرال كين، كغيره، لا يرغب في الحرب، لكنه يرى أنه إذا اتُخذ قرار بمواجهة إيران عسكرياً؛ فسيكون النصر حليفاً سهلًا.

وأفادت التقارير بأن رئيس أركان الجيش الأمريكي حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن حملة عسكرية مطولة ضد إيران قد يكون لها آثار سلبية كبيرة على الولايات المتحدة وجاهزيتها العسكرية.

ووفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال”، حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، ترامب، من أن صراعًا مطولًا "قد يُكبّد القوات الأمريكية ومخزونات الذخيرة خسائر فادحة".

وأشارت الصحيفة إلى وجود مخاوف أيضًا من أن "استنزاف الولايات المتحدة لكميات كبيرة من ذخائر الدفاع الجوي وغيرها من المعدات ذات الإمدادات المحدودة"؛ سيُضعف قدرتها على مواجهة الصين في أي صراع مستقبلي.

ونشر موقع “أكسيوس” الإخباري، تقريرًا- في وقت سابق من اليوم- عن مخاوف “كين” التي نقلها إلى “ترامب”، الذي يُقال إنه لا يزال يدرس خياراته قبل المحادثات المقررة مع طهران يوم الخميس في جنيف.