قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حرب بلا نهاية.. رئيس الأركان الأمريكي يحذر ترامب من ضرب إيران

ترامب
ترامب
ناصر السيد

أفاد مصدران مطلعان على المناقشات الداخلية، لموقع أكسيوس بأن رئيس هيئة الأركان الأمريكي، الجنرال دان كين، نصح الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين بأن شنّ حملة عسكرية ضد إيران قد ينطوي على مخاطر جسيمة، لا سيما احتمال التورط في صراع طويل الأمد.

ويدور نقاش حادّ على أعلى مستويات إدارة ترامب حول كيفية التعامل مع الأزمة الإيرانية وعواقب كل خيار وفي الوقت الراهن، يدعو العديد من المقربين من ترامب إلى التريث، بينما تشير بعض المصادر إلى أن ترامب نفسه يميل إلى توجيه ضربة عسكرية.

وفوق كل ذلك، يبرز التساؤل حول ماهية النجاح في حال اللجوء إلى العمل العسكري، ومدى خطورة محاولة تحقيقه.

من جهة أخرى، من المرجح أن يعني التوصل إلى اتفاق نووي التراجع عن بعض الخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس سابقًا.

وبينما يناقش ترامب مسألة مهاجمة إيران وكيفية القيام بذلك، يحثّ مبعوثاه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف الرئيس على التريث وإعطاء الدبلوماسية فرصة.

وفي سياق متصل، رفضت إيران الاستجابة لمطالب ترامب بشأن برنامجها النووي وأسلحتها، وهو موقف أثار حيرة المسؤولين الأمريكيين، في ظلّ مناورات حافة الهاوية الخطيرة، مع حشد السفن الحربية والطائرات المقاتلة الأمريكية قبالة سواحلها.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن رجال الدين ذوو النزعة الاستبدادية الذين يحكمون إيران رأوا أن هذه التنازلات - التي يرون أنها قد تُعرّض أيديولوجيتهم الأساسية وسيادتهم للخطر - تُشكّل تهديدًا أكبر لبقائهم من خطر الحرب.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى رأي الخبراء القائل إن التباين الخطير في وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة هو السبب وراء هشاشة الجهود المبذولة للتفاوض على اتفاق بشأن القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، ما يجعل اندلاع صراع إقليمي جديد أمرًا شبه حتمي.

ويقول ساسان كريمي، عالم السياسة في جامعة طهران، والذي شغل منصب نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإيرانية السابقة: "إن تجنّب الحرب يُمثّل أولوية قصوى، ولكن ليس بأي ثمن. ففي بعض الأحيان، قد تُولي الدولة السياسية - وخاصة الأيديولوجية منها - أهميةً بالغةً لمكانتها في التاريخ، تُضاهي، أو حتى تفوق، أهمية بقائها المباشر".

ويواجه المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون صعوبة في كسر الجمود بشأن الخطوط الحمراء لكل منهما.

وتقول إدارة ترامب إنها تريد من إيران الموافقة على وقف تخصيب اليورانيوم نهائياً لضمان عدم قدرتها على صنع سلاح نووي. كما يصر المسؤولون الأمريكيون أحياناً على الحد من مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية وإنهاء دعم بلادهم للميليشيات المتحالفة معها في المنطقة.

حرب بلا نهاية رئيس الأركان الأمريكي ترامب ضرب إيران رئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال دان كين وقف تخصيب اليورانيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

ترشيحاتنا

وصفات علاج البشرة

هتضيع الجفاف والبقع.. وصفات طبيعية للعناية بالبشرة في رمضان

فريك بالدجاج

هنفطر أيه النهاردة.. فريك بصدور الدجاج وصينية بطاطس بالكفتة والحلو كنافة بالقشطة الكدابة

فرايد تشيكن

طريقة عمل دجاج فرايد تشيكن وريزو في المنزل بخطوات سهلة ونتيجة مضمونة

بالصور

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة
انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏

إفراج.. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع أحمد عبدالحميد

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد