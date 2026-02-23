حرب بلا نهاية.. رئيس الأركان الأمريكي يحذر ترامب من ضرب إيران

أفاد مصدران مطلعان على المناقشات الداخلية، لموقع أكسيوس بأن رئيس هيئة الأركان الأمريكي، الجنرال دان كين، نصح الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين بأن شنّ حملة عسكرية ضد إيران قد ينطوي على مخاطر جسيمة، لا سيما احتمال التورط في صراع طويل الأمد.

ويدور نقاش حادّ على أعلى مستويات إدارة ترامب حول كيفية التعامل مع الأزمة الإيرانية وعواقب كل خيار وفي الوقت الراهن، يدعو العديد من المقربين من ترامب إلى التريث، بينما تشير بعض المصادر إلى أن ترامب نفسه يميل إلى توجيه ضربة عسكرية.

وفوق كل ذلك، يبرز التساؤل حول ماهية النجاح في حال اللجوء إلى العمل العسكري، ومدى خطورة محاولة تحقيقه.

من جهة أخرى، من المرجح أن يعني التوصل إلى اتفاق نووي التراجع عن بعض الخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس سابقًا.

وبينما يناقش ترامب مسألة مهاجمة إيران وكيفية القيام بذلك، يحثّ مبعوثاه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف الرئيس على التريث وإعطاء الدبلوماسية فرصة.

وفي سياق متصل، رفضت إيران الاستجابة لمطالب ترامب بشأن برنامجها النووي وأسلحتها، وهو موقف أثار حيرة المسؤولين الأمريكيين، في ظلّ مناورات حافة الهاوية الخطيرة، مع حشد السفن الحربية والطائرات المقاتلة الأمريكية قبالة سواحلها.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن رجال الدين ذوو النزعة الاستبدادية الذين يحكمون إيران رأوا أن هذه التنازلات - التي يرون أنها قد تُعرّض أيديولوجيتهم الأساسية وسيادتهم للخطر - تُشكّل تهديدًا أكبر لبقائهم من خطر الحرب.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى رأي الخبراء القائل إن التباين الخطير في وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة هو السبب وراء هشاشة الجهود المبذولة للتفاوض على اتفاق بشأن القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، ما يجعل اندلاع صراع إقليمي جديد أمرًا شبه حتمي.

ويقول ساسان كريمي، عالم السياسة في جامعة طهران، والذي شغل منصب نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإيرانية السابقة: "إن تجنّب الحرب يُمثّل أولوية قصوى، ولكن ليس بأي ثمن. ففي بعض الأحيان، قد تُولي الدولة السياسية - وخاصة الأيديولوجية منها - أهميةً بالغةً لمكانتها في التاريخ، تُضاهي، أو حتى تفوق، أهمية بقائها المباشر".

ويواجه المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون صعوبة في كسر الجمود بشأن الخطوط الحمراء لكل منهما.

وتقول إدارة ترامب إنها تريد من إيران الموافقة على وقف تخصيب اليورانيوم نهائياً لضمان عدم قدرتها على صنع سلاح نووي. كما يصر المسؤولون الأمريكيون أحياناً على الحد من مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية وإنهاء دعم بلادهم للميليشيات المتحالفة معها في المنطقة.