الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي

أعلن نادي تورينو الإيطالي اليوم الإثنين، رحيل ماركو باروني، من تدريب الفريق، وتعيين روبرتو دافيرسا بدلًا منه.

ويغادر باروني النادي وهو يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة بعد 26 مباراة، ويحتل تورينو حاليًا مركزًا متقدمًا بثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

ولم يحقق باروني سوى فوزا واحدا في آخر 7 مباريات له مع تورينو، وكانت الضربة القاضية هي الهزيمة بـ 3 أهداف نظيفة أمام جنوى خارج أرضه ظهر يوم الأحد، كما خرج تورينو على يد إنتر ميلان في ربع نهائي كأس إيطاليا، وتلقى هزيمة قاسية بـ 6 أهداف نظيفة أمام كومو في الدوري الإيطالي في الأسابيع الأخيرة من فترة باروني التدريبية.

وجاء في بيان النادي عبر الموقع الرسمي: "أعلن نادي تورينو لكرة القدم أنه أقال ماركو باروني من منصب مدرب الفريق الأول، ويشكر النادي، المدرب وطاقمه، على النشاط الذي قاموا به حتى الآن بالتزام ونزاهة، ويتمنى لهم التوفيق في مواصلة مسيرتهم المهنية".

كما أعلن نادي تورينو عن تعيين روبرتو دافيرسا في منصب المدرب الرئيسي بعقد قصير الأجل حتى 30 يونيو 2026.

وظل دافيرسا عاطلاً عن العمل منذ يونيو 2025؛ بعد هبوط إمبولي إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي في نهاية موسم 2024-2025، كما يمتلك خبرة مع ليتشي، حيث تولى تدريب الفريق أيضًا خلفًا لماركو باروني، بالإضافة إلى سامبدوريا وبارما.