حفنة وعود من هاني ضاحي لمهندسي الوادي الجديد.. هذه أهمها

استهل المهندس هاني ضاحي، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، زيارته إلى محافظة الوادي الجديد بلقاء السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، حيث تناول اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشترك المرتبطة بمشروعات البنية التحتية والتنمية بالمحافظة،

واستعرض خلال الاجتماع موقف أعمال رفع كفاءة الوصلات المتهالكة بطريق الداخلة/الخارجة بطول 40 كيلومترًا، بداية من منطقة أبو طرطور وحتى قرية المنيرة، بالتنسيق مع شركة فوسفات مصر، تمهيدًا لبدء التنفيذ.

بما يسهم في تحسين كفاءة الطريق، ودعم حركة النقل، وخدمة الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية بالمحافظة.

وأكد ضاحي أهمية تكامل الأدوار بين الجهات التنفيذية والخبرات الهندسية لدفع عجلة التنمية، خاصة في المحافظات الحدودية التي تمثل عمقًا استراتيجيًا للدولة.

وعقد ضاحي اجتماعًا موسعًا مع مهندسي الوادي الجديد، بحضور عدد من القيادات والخبرات الهندسية، حيث دار حوار مباشر حول احتياجات المهندسين وتحديات العمل بالمحافظة، وسبل تطوير الأداء النقابي بما يتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وأكد ضاحي على دعم مهندسي المحافظات النائية يأتي في مقدمة أولوياته، مشيرًا إلى أهمية توفير برامج تدريب متخصصة تتناسب مع طبيعة المشروعات القومية بالمحافظة، وتوسيع نطاق الخدمات النقابية، وتعزيز قنوات التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية.

كما شدد على أن تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة العمل يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة، لافتًا إلى أن دور المهندس يظل عنصرًا حاسمًا في تنفيذ خطط الدولة التنموية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين النقابة والأجهزة التنفيذية، والعمل بروح الفريق لدعم جهود التنمية وتحقيق أفضل مردود مهني وخدمي للمهندسين بالمحافظة.