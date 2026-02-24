كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين، كواليس عدة صفقات أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي، موضحًا حقيقة دوره في انتقال كل من إمام عاشور إلى الأهلي، ومصطفى محمد إلى الدوري الفرنسي، إلى جانب حديثه عن علاقته بعدد من الأسماء البارزة في الوسط الرياضي.

نادر شوقي ينفي تدخله في صفقة إمام عاشور

أكد نادر شوقي أنه لم يكن له أي دور في انتقال إمام عاشور إلى صفوف الأهلي، مشددًا على أن ما تردد بشأن تدخله في الصفقة لا أساس له من الصحة.

وأوضح، خلال تصريحاته عبر قناة النهار، أنه لم يشارك في المفاوضات الخاصة باللاعب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكدًا احترامه الكامل لجميع الأطراف، لكنه لم يكن طرفًا في هذه الخطوة.

حقيقة انتقال مصطفى محمد إلى نانت

وتطرق شوقي إلى ملف انتقال مصطفى محمد إلى نادي نانت الفرنسي، نافيًا كذلك أن يكون له دور في إتمام الصفقة.

وأشار إلى أنه كان يعمل بالفعل على تسويق اللاعب للانتقال إلى أحد الأندية الإسبانية، لكن الصفقة لم تكتمل، قبل أن يتولى آدم وطني مهمة نقله إلى الدوري الفرنسي، مؤكدًا أن الأمور سارت بشكل احترافي في النهاية.

أول تعاون مع آدم وطني

وكشف شوقي أن أول تعاون جمعه مع آدم وطني كان خلال احتراف أحمد ياسر ريان في تركيا، حيث عملا سويًا على إتمام العرض في تلك الفترة، مشيرًا إلى أن العلاقة بينهما قائمة على الاحترام المهني.

علاقته بحسام غالي

وعن علاقته بـ حسام غالي، أكد نادر شوقي أن العلاقة بينهما لم تشهد أي خلافات، موضحًا أن التعاون بينهما قد يكون متوقفًا أو “مجمدًا” فقط، لكن دون وجود أي نزاع، خاصة خلال فترة العمل في إدارة نادي الجونة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن علاقاته في الوسط الرياضي تقوم على الاحترام المتبادل والاحترافية