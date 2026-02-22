قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كافة الخيارات متاحة.. أستراليا ترد على رفع ترامب الرسوم الجمركية
رضا بهلوى: الغرب سيواجه قريبًا مصير إيران إذا لم يتحرك ضد النظام
السفير حسام زكي : تصريحات «هاكابي» خطيرة وتتنافي مع المساعي الأمريكي للسلام
حالة الطقس اليوم الأحد 22 فبراير 2026 رابع أيام رمضان
ترامب يعتزم إرسال سفينة طبية إلى جرينلاند
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني 2026
الكونجرس الأمريكي يطالب ترامب بتوضيح تهديد إيران قبل أي تحرك عسكري
خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ
أسرع حلوى برمضان .. سر قرمشة الزلابية في البيت زي المحلات
عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي
برلماني ينتقد نسب تكليف الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي
مخالفات قانونية .. غلق إداري لمركز شهير للجلدية والتجميل بالمنوفية
رياضة

محمد شريف يُهنئ إمام عاشور بعيد ميلاده

باسنتي ناجي

هنّأ نجم الأهلي اللاعب محمد شريف الاعب إمام عاشور بمناسبة عيد ميلاده.

عبد ميلاد إمام عاشور 

وشارك شريف صوره تجمعهما من مران الأهلي، معلقاً:" كل سنة وانت طيب ياحبيبي".

وكانت قد أفادت تقارير من مصدر مسئول داخل النادي الأهلي بأن الإدارة بدأت دراسة تمديد وتعديل عقد لاعب الوسط الشاب إمام عاشور، في خطوة تهدف إلى تأمين استمراره مع الفريق لفترة طويلة، خاصة مع تزايد اهتمام أندية أوروبية ومحلية بضم اللاعب.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يسعى لمنح عاشور تقديرًا ماليًا أكبر يعكس دوره الأساسي داخل الفريق، مع رفع اسمه إلى الفئة المالية الأعلى داخل النادي، المعروفة بـ”فئة السوبر ستار”، لضمان استقراره الذهني قبل ارتباطاته الكبيرة، وعلى رأسها المشاركة في كأس العالم 2026.

توقيت المفاوضات

ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية المكثفة بين إدارة الأهلي وممثلين عن اللاعب في منتصف شهر مارس 2026، مع وضع هدف حسم المفاوضات قبل نهاية الموسم الجاري. ويأمل النادي في أن يساهم هذا الإجراء في الحفاظ على استقرار الفريق الفني، وقطع الطريق أمام أي محاولات من الأندية الخارجية لضم اللاعب قبل انطلاق البطولات الكبرى.

أهمية اللاعب للفريق

ويعتبر إمام عاشور من العناصر الأساسية في تشكيلة الأهلي، حيث يلعب دورًا محوريًا في خط الوسط، ويساهم في التحكم في الإيقاع الدفاعي والهجومي للفريق. ومع ارتفاع قيمته السوقية وظهور عروض من الخارج، ترى الإدارة ضرورة تأمين مستقبله داخل النادي، سواء فنيًا أو ماليًا، للحفاظ على قوة الفريق في الموسم المقبل والمنافسات الكبرى.  

محمد شريف امام عاشور الاهلي

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
جيب جلاديتور
