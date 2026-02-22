بـ 42 ميدالية.. مصر تسيطر على بطولة أفريقيا للسلاح في السنغال

نجح أبطال مصر في اكتساح ميداليات بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب تحت 20 و17 و15 سنة، والتي أقيمت في السنغال خلال الفترة من 16 وحتى 21 فبراير الجاري، بعدما حصد المنتخب الوطني 42 ميدالية متنوعة بواقع 22 ذهبية و9 فضيات و11 برونزية، ليتصدر جدول الترتيب العام عن جدارة.

وحقق أبطال مصر في منافسات الفرق تحت 20 سنة 5 ميداليات ذهبية عن طريق كل من فريقي سيف المبارزة للناشئين والناشئات، وفريقي سلاح السيف ناشئين وناشئات بالإضافة إلى فريق سلاح الشيش ناشئين.

كما أضافت فرق تحت 17 سنة 6 ذهبيات جديدة عن طريق فرق الشباب والشابات في سلاح الشيش وسيف المبارزة وسلاح السيف.

وفي منافسات الفردي تحت 20 سنة، توج بالذهبية كل من يوسف عيسى في سيف المبارزة، وعمر دويدار في سلاح السيف، وكريم عاصم في سلاح الشيش، وفرح محفوظ في سيف المبارزة، وخديجة أبوعلم في سلاح السيف.

وفي الفردي تحت 17 سنة، أحرز الذهب كل من فاطيما وهبة في سلاح الشيش، وآدم خضري في سيف المبارزة، وخديجة أبوعلم في سلاح السيف، وعمر صالح في سلاح الشيش، وفريدة خليل في سيف المبارزة، التي توجت أيضًا بذهبية منافسات تحت 15 سنة.

وحقق الميداليات الفضية كل من فريق 20 سنة لسلاح الشيش ناشئات، وجنى إيهاب في سلاح الشيش تحت 20 سنة، وإسلام أسامة في سيف المبارزة تحت 20 سنة، وفريدة خليل في سيف المبارزة تحت 20 سنة، وعنان حجازي في سلاح السيف تحت 20 سنة، ويونس خليل في سيف المبارزة تحت 17 سنة، ويونس الإبراشي في سلاح الشيش تحت 17 سنة، ونور محفوظ في سيف المبارزة تحت 17 سنة، وحمزة أبوحلوة في سلاح السيف تحت 17 سنة.

كما حصد البرونزية كل من لوجين خالد في سلاح الشيش تحت 20 سنة، ويونس خليل، وفؤاد غريب في سيف المبارزة تحت 20 سنة، وأدهم شلبي، وعلي عطية في سلاح السيف تحت 20 سنة، ومهند العسال في سلاح الشيش تحت 20 سنة، وسلمى الشيخ في سيف المبارزة تحت 20 سنة، ونجوى نوفل في سلاح السيف تحت 20 سنة، وأروى ناصر في سلاح الشيش تحت 17 سنة، ويوسف محروس في سيف المبارزة تحت 17 سنة، وروضة حماد في سلاح السيف تحت 17 سنة.

وشهدت البطولة تواجد السفير المصري بالسنغال كريم عارف الذي حرص على مؤازرة البعثة ودعمها خلال فترة تواجدها في السنغال طوال البطولة.

ويرافق البعثة كل من أحمد سمير الميداني نائب رئيس الاتحاد المصري ورئيس البعثة، وأيمن غنيم المدير الإداري للمنتخبات، وإسلام جمال مدرب سلاح سيف المبارزة، ومحمود عبد الغفور مدرب سلاح السيف، وعمر عبد الجواد مدرب سلاح الشيش، ومحمد فرج أخصائي علاج طبيعي، وغادة عاطف أخصائي تأهيل وإصابات، والحكمان مازن الشابوري ومحمود خضير.

ويعكس هذا الحصاد الكبير التفوق الواضح للسلاح المصري على المستوى القاري، واستمرار تفوقه في مختلف المراحل السنية.

وقد أعرب كابتن طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح عن رضاءه بهذا الانجاز الذي يؤكد سيطرة السلاح المصري على القارة الإفريقية واستمرار تعاقب الأجيال وجاهزية ناشئو مصر للمنافسات العالمية مما يؤكد نجاح منظومة عمل الاتحاد المصري الذي يهدف الى تحقيق الميداليات العالمية