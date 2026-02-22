قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يدرس تمديد عقد إمام عاشور قبل كأس العالم 2026
ترامب يرسل مستشفى عائمًا إلى جرينلاند في خطوة مُثيرة للجدل
إعلامي يُحذّر من تحويل الحكام في الدوري المصري إلى «هدف للانتقادات»
أكبر خيبة أمل .. صالح جمعة: حزنت على غياب فرصتي مع المنتخب الوطني
منع التعامل مع الحواجز المختلفة.. مشروع قانون يوسع نطاق الحماية القانونية لذوي الإعاقة
بشخصية «الشرير».. محمد سمير مبروك يقلب الموازين بـ «قطر صغنطوط» في الماراثون الرمضاني
أضا: ناصر منسي أسطورة حيّة لجماهير الزمالك.. وأتمنى تطبيق «المداورة» بين الحكام
محمد جمعة يكشف كواليس «فن الحرب».. ويؤكد: الحكم على المسلسل بعد نهايته فقط
سيف زاهر: لا أخاف من زعل جمهور الأهلي أو الزمالك.. خوفي الوحيد على نفسي
بعد تحركات ترامب الجمركية.. نواب يُطالبون باستراتيجية عاجلة لحماية مستهدفات الصادرات المصرية
«قسد» تزرع الفوضى.. مصرع جندي سوري ومدني في عملية استهداف نفذها مجهولون بريف الرقة
محمود كهربا يحتفل مع زملائه بصعود إنبى لنصف نهائى كأس مصر | شاهد
ديني

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الشيخ صالح بن عواد المغامسي
الشيخ صالح بن عواد المغامسي
محمد شحتة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، في بيان رسمي، صدور أمر ملكي في المملكة العربية السعودية، اليوم، بتعيين الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إماما وخطيبا في المسجد النبوي.

ويأتي القرار في إطار العناية المتواصلة بالحرمين الشريفين، وتعزيز الرسالة الدينية الوسطية التي تنطلق من المدينة المنورة إلى العالم الإسلامي.

معلومات عن إمام المسجد النبوي الجديد

ولد الشيخ صالح المغامسي، إمام المسجد النبوي الجديد، في المدينة المنورة عام 1963، ونشأ في بيئة علمية شجعته على طلب العلم الشرعي مبكرًا، قبل أن يتخصص في علوم التفسير والحديث.

وتدرج الشيخ صالح المغامسي، في العمل الدعوي حتى تولى إمامة وخطابة مسجد قباء بالمدينة المنورة لسنوات طويلة، حيث عرف بخطبه الجامعة وأسلوبه المؤثر.

كما عمل الشيخ صالح المغامسي، محاضرًا في المعهد العالي للأئمة والخطباء بجامعة طيبة، وتولى إدارة مركز البيان لتدبر معاني القرآن الكريم، إلى جانب مشاركاته العلمية والأكاديمية المتعددة.

شهرة الشيخ صالح المغامسي

واشتهر المغامسي بأسلوبه الهادئ ولغته الرصينة في تفسير القرآن الكريم، وبقدرته على الربط بين النصوص الشرعية والواقع المعاصر، ما أكسبه حضورًا واسعًا داخل المملكة وخارجها. وقدم عبر السنوات برامج ومحاضرات ركزت على تدبر القرآن والسيرة النبوية، وأسهمت في نشر ثقافة الوسطية والاعتدال.

كما عرف الشيخ صالح المغامسي، بخطاب مبسط يجمع بين العمق العلمي وسهولة الطرح، ما جعله قريبًا من مختلف فئات المجتمع، لا سيما فئة الشباب، الذين وجدوا في طرحه توازنًا بين الأصالة والمعاصرة.

المسجد النبوي السعودية إمام المسجد النبوي معلومات عن إمام المسجد النبوي الجديد المملكة العربية السعودية

