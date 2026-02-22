من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، في بيان رسمي، صدور أمر ملكي في المملكة العربية السعودية، اليوم، بتعيين الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إماما وخطيبا في المسجد النبوي.

ويأتي القرار في إطار العناية المتواصلة بالحرمين الشريفين، وتعزيز الرسالة الدينية الوسطية التي تنطلق من المدينة المنورة إلى العالم الإسلامي.

معلومات عن إمام المسجد النبوي الجديد

ولد الشيخ صالح المغامسي، إمام المسجد النبوي الجديد، في المدينة المنورة عام 1963، ونشأ في بيئة علمية شجعته على طلب العلم الشرعي مبكرًا، قبل أن يتخصص في علوم التفسير والحديث.

وتدرج الشيخ صالح المغامسي، في العمل الدعوي حتى تولى إمامة وخطابة مسجد قباء بالمدينة المنورة لسنوات طويلة، حيث عرف بخطبه الجامعة وأسلوبه المؤثر.

كما عمل الشيخ صالح المغامسي، محاضرًا في المعهد العالي للأئمة والخطباء بجامعة طيبة، وتولى إدارة مركز البيان لتدبر معاني القرآن الكريم، إلى جانب مشاركاته العلمية والأكاديمية المتعددة.

شهرة الشيخ صالح المغامسي

واشتهر المغامسي بأسلوبه الهادئ ولغته الرصينة في تفسير القرآن الكريم، وبقدرته على الربط بين النصوص الشرعية والواقع المعاصر، ما أكسبه حضورًا واسعًا داخل المملكة وخارجها. وقدم عبر السنوات برامج ومحاضرات ركزت على تدبر القرآن والسيرة النبوية، وأسهمت في نشر ثقافة الوسطية والاعتدال.

كما عرف الشيخ صالح المغامسي، بخطاب مبسط يجمع بين العمق العلمي وسهولة الطرح، ما جعله قريبًا من مختلف فئات المجتمع، لا سيما فئة الشباب، الذين وجدوا في طرحه توازنًا بين الأصالة والمعاصرة.