روسيا والصين وإيران: الحل السياسي هو السبيل الوحيد لأزمة الملف النووي الإيراني

قال ميخائيل أوليانوف، المبعوث الروسي إلى المنظمات الدولية في فيينا، إن روسيا والصين وإيران تؤكد أهمية التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للقضايا المحيطة بالملف النووي الإيراني.

وأكد الممثلون الدائمون لروسيا والصين وإيران، خلال اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أهمية الوصول إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للقضايا المرتبطة بالملف النووي لطهران، بحسب ما صرّح أوليانوف لصحيفة إزفستيا.

وبحسب الصحيفة، عقد الممثلون الدائمون للدول الثلاث في فيينا اجتماعًا مع جروسي في 18 فبراير.

وقال الدبلوماسي: «تم التركيز بشكل خاص على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية بحتة لجميع المشكلات القائمة في هذا السياق (قضية الملف النووي الإيراني)، وسيستمر هذا النوع من التعاون بين البعثات الدبلوماسية للدول الثلاث».

وفي 17 فبراير، عُقدت في جنيف الجولة الثانية من المحادثات التي رعتها سلطنة عُمان بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي. ووفقًا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، توصل الطرفان إلى تفاهم مشترك بشأن عدد من القضايا التي يمكن إدراجها في مسودة اتفاق البرنامج النووي المستقبلي.