خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

يدخل الأهلي اختبارا جديدا في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز عندما يحل ضيفا على سموحة مساء غد الاثنين على ملعب استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة في مواجهة تحمل الكثير من الحسابات الفنية والضغوط الجماهيرية مع دخول المسابقة مرحلة أكثر حساسية.

ويستعد الأهلي للمباراة في ظل قائمة غيابات تضرب صفوفه قبل واحدة من المواجهات التي لا تقبل إهدار النقاط حيث تأكد غياب لاعب الوسط مروان عطية إلى جانب المدافع ياسر إبراهيم بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات بينما يعاني أكثر من عنصر أساسي من إصابات متفرقة فرضت على الجهاز الفني إعادة ترتيب أوراقه مبكرا.

الجهاز الطبي داخل الأهلي يواصل سباقه مع الزمن لتجهيز المصابين في ظل ضغط المباريات وتقارب الجولات وهو ما يضع المدير الفني أمام تحدي الموازنة بين الحاجة إلى الفوز والحفاظ على سلامة اللاعبين.

موقف تريزيجيه وزيزو

وبحسب مصدر طبي داخل النادي تبدو حظوظ لحاق محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو بمواجهة سموحة صعبة للغاية في ظل استمرار خضوع الثنائي لبرنامجهما العلاجي والتأهيلي.

تريزيجيه يخضع لاختبار طبي أخير لتحديد موقفه النهائي من المباراة غير أن المؤشرات ترجح منحه مزيدا من الوقت للتعافي الكامل تمهيدا لتجهيزه لمباراة زد التالية فيما يسير زيزو على البرنامج ذاته مع خطة لإعادته تدريجيا إلى التدريبات الجماعية على أمل اللحاق باللقاء الذي يلي مواجهة سموحة أو الظهور بشكل كامل بعده وفقا لاستجابته للعلاج.

الجزار خارج الحسابات

في المقابل تأكد غياب عمرو الجزار عن مباراة سموحة؛ بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة للقدم اليمنى وهي الإصابة التي تحتاج إلى فترة راحة تقارب الأسبوع من تاريخ حدوثها ويخضع اللاعب حاليا لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق تمهيدا لعودته قبل مواجهة زد.

أما مروان عثمان فقد تعرض لجرح قطعي في الرأس خلال مشاركته الأخيرة أمام الجونة استدعى إجراء ست غرز طبية إلا أن اللاعب انتظم في التدريبات بصورة طبيعية ولم تمنعه الإصابة من الاستعداد للمواجهة المقبلة ليمنح الجهاز الفني دفعة معنوية في ظل النقص العددي.

مواجهة لا تقبل التفريط في سباق القمة

الأهلي يدرك أن أي تعثر جديد قد يعقد حساباته في جدول الترتيب خاصة مع احتدام المنافسة على اللقب وسعي الأهلي لمواصلة الزخف على القمة لتواجده بالمركز الرابع خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر وبيراميدز والزمالك ولذلك تمثل مواجهة سموحة اختبارا حقيقيا لقدرة الفريق على تجاوز الغيابات وفرض شخصيته خارج ملعبه.

الجهاز الفني يعول على عناصر الخبرة والبدلاء لتعويض الغيابات مع التركيز على الانضباط التكتيكي وتقليل الأخطاء الدفاعية في مباراة يتوقع أن تشهد ندية كبيرة في ظل رغبة سموحة في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

ومع اقتراب صافرة البداية تبدو الصورة واضحة الأهلي يخوض اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز رغم الغيابات أملا في مواصلة الضغط على المنافسين وتأكيد قدرته على عبور الموقف الصعب بثبات وثقة جماهيره التي تنتظر استجابة قوية فوق أرض برج العرب.