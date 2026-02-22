قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

وصف النبي بالسلفي ونسبوا إلى الله ما لا يليق.. أحمد كريمة يكشف سر العداء مع السلفية

أحمد كريمة
أحمد كريمة
البهى عمرو

تشهد القاءات الأخيرة لـ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، هجوم شديد على التيار السلفي، وكشف الدكتور أحمد كريمة، سبب العداء بينه وبين التيار السلفي يعود حسب قوله إلى موقفه من بعض التيارات التي يرى أنها خرجت عن صحيح منهج الإسلام.

وأضاف أحمد كريمة خلال حواره ببرنامج " لازم يتشاف" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن رؤيته تجاه ما وصفهم بـ«الخوارج» ومنهم متسلفة، وإخوان، ودواعش تنطلق من كونه مسلمًا مطالبًا بالحفاظ على القواعد العملية للدين، معتبرًا أن ذلك من مهام أهل العلم.

الدكتور أحمد كريمة

وأشار إلى أن التيار السلفي نشأ في سياقات تاريخية مرتبطة بالاستعمار البريطاني، منتقدًا استخدام مصطلح «السلف» كمنهج مستقل، ومؤكدًا من وجهة نظره أنه لا يستند إلى انتماء علمي صريح في القرآن الكريم أو السنة النبوية كمسمى تنظيمي.

وصف النبي بـ«السلفي» 

أحمد كريمة

وأضاف أن بعض المنتمين إلى الدعوة السلفية في الإسكندرية يصرّحون بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان «سلفيًا»، معتبرًا أن هذا الطرح يسيء إلى الدين، وداعيًا إلى التصدي لمثل هذه الأفكار.

 أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن السلفية تمثل – من وجهة نظره – خطرًا على المجتمع، مشيرًا إلى أنه قام بتأليف أكثر من كتاب تناول فيه أفكار التيار السلفي بالنقد والتحليل.


وأضاف كريمة خلال حواره ببرنامج " لازم يتشاف" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن بعض من وصفهم بـ«السلفية الكاذبين» قاموا بتجسيم الله ونسبة صفات لله عز وجل، مؤكدًا ضرورة التصدي لهذه الأطروحات.

نسبوا إلى الله ما لا يليق



وأضاف أنه سبق أن اقترح مصادرة بعض الكتب السلفية، موضحًا أن ذلك نابع من مسؤوليته العلمية وشعوره بأن ما يُنشر يتعارض مع صحيح الدين، منفعلا «نسبوا إلى الله ما لا يليق».

كما أشار إلى أقوال منسوبة إلى أبو يعلى الحنبلي تتعلق بصفات إلهية، معتبرًا أن هذه الطروحات تمثل – من وجهة نظره – مخالفة عقدية يجب التصدي لها، يقولون أشياء لم تأتي في القرآن الكريم أو السنة النبوية، ولا يقبلها عقل وأن خلافه مع السلفية أمر عقائدي.

