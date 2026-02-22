قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين
متى يكون المرض مُبررًا للإفطار في رمضان؟ .. الإفتاء توضح
ضربته بالقلم علشان أحتوي الموقف.. ننشر أقوال عمدة ميت عاصم في واقعة إجبار شاب على ارتداء بدلة رقص ببنها
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد.. ومفاجأة في عيار 21
توك شو

«صباح البلد» يستعرض مقال إلهام أبو الفتح تحت عنوان الوزيرة راندا المنشاوي

الهام أبو الفتح
الهام أبو الفتح
منار عبد العظيم

استعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، مقالًا مهمًا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان «الوزيرة راندا المنشاوي» وجاء كالتالي:

كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا جميعًا بالخير والطمأنينة.

 وفي هذه الأيام المباركة ومع التغيير الوزاري الجديد أقول من قلبي مبروك للمهندسة راندا المنشاوي توليها حقيبة الإسكان، لأول مرة في تاريخ مصر تتولى سيدة هذا المنصب الشاق والمهم.

وأنا سعيدة جدا باختيار سيدة لهذا المنصب لأن المرأة تثبت دائما أنها تتحمل المسئولية وأنا متأكدة أن بصماتها ستكون قوية وبدأت بحركة التغيرات والتعديلات فورا مع بدء شهر رمضان ولديها تصور كامل لسرعة تنفيذ المشروعات القومية، وتسهيل إجراءات رد جدية الحجز للمواطنين. وأهم أولوياتها الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة وتوفير السكن الاجتماعي بجودة عالية والتركيز على الاستماع لشكاوى الناس إلكترونياً وتوفير خدمات عالية الجودة.

المنصب مهم وشاق لأن اختصاصاته كثيرة ويتدخل في حياة المواطن وبرامج الحكومة ولكني أري أن راندا هي الاختيار الأفضل لأنني أعرفها عن قرب منذ سنوات طويلة فهي جادة قوية واضحة لا تخشي المواجهة وتعرف ماذا تريد.

هي "شاطرة" بالمعنى الحقيقي للكلمة تعمل كثيرًا، وتراجع كثيرًا، ولا ترضى بنصف حل لديها شخصية قوية، ومؤثرة. تعرف الملفات من جذورها، لأنها عاشت سنوات طويلة داخل الوزارة،ولأنها شاطرة صعدت وتدرجت في المناصب بمجهودها واخلاصها في عملها  حتى وصلت إلى القمة.، فهي بنت الوزارة وتعرف عنها كل كبيرة وصغيرة تعينت فيها منذ تخرجها من الجامعة أشرفت علي مشروعات قومية كبري وأثبتت كفاءتها وتفوقها .

 وصلتني شهادة من واحد من أفضل وزراء الإسكان في مصر المهندس محمد إبراهيم سليمان وأكد لي أنها الأفضل كوزيرة بعده.

أنا فخورة بأن امرأة مصرية وصلت إلى هذا المنصب الصعب  وأثبتت أن الكفاءة هي الأهم  وأنا شخصيًا أثق أنها قادرة على إصلاح ما يحتاج إلى إصلاح، وتطوير منظومة الإسكان بروح جديدة.

تمنياتي للوزيرة العزيزة الصديقة راندا المنشاوي، متأكده أنها سيكون لها بصمات علي أرض الواقع

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

