صباح البلد يستعرض مقال إلهام أبو الفتح بعنوان «أنتظر من ضياء رشوان»

عرض برنامج «صباح البلد» تقديم الإعلامي محمد جوهر على قناة صدى البلد، مقالًا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان: «أنتظر من ضياء رشوان».

وقالت إلهام أبو الفتح: سعدتُ جدًا بعودة وزارة الإعلام لتنظيم العملية الإعلامية.

وسعادتى كانت أكبر باختيار الزميل والصديق العزيز الدكتور ضياء رشوان لهذه المهمة الصعبة.



منذ اللحظة الأولى لأدائه اليمين الدستورية، وبعد أداء اليمين مباشرة، ظهرت خبرته الإعلامية بوضوح حين بدأت الشائعات تنتشر عن وزيرة الثقافة، وتردد أن هناك حكمًا قضائيًا ضدها يتعلق بالملكية الفكرية، خرج فى نفس اللحظة ليؤكد أنه لا يوجد حكم قضائى بات هذه التصريحات والرد السريع على الشائعات قبل أن تتفاقم، بالنسبة لنا كإعلاميين رسالة طمأنة؛ لأننا عانينا طويلًا من غياب الرد فى لحظة انتشار الشائعة، ومن فراغٍ يسمح لها أن تتصدر المشهد.

كنا دائمًا نحتاج إلى من يدرك أهمية التوقيت، وأهمية الانفراد بالمعلومة الصحيحة خاصة أنه كان لدينا وزراء إعلام كبار مثل صفوت الشريف الذى كان له ما له وعليه ما عليه ولكن لا يختلف اثنان أنه كان وزير إعلام ناجحًا والوزير أنس الفقى أيضًا من أنجح وزراء الإعلام.

أعلم أنه من المبكر الحكم على الوزير ضياء رشوان لكنى أتوقع له نجاحًا كبيرًا.

نحن نحتاج إلى رؤية واضحة تفهم أن الاعتماد على مصادر موثوقة، والرد السريع، والبيان المنضبط، ضرورة، حين كانت الوزارات تتأخر فى إصدار بيان يخص أزمة أو شائعة، كان الإعلام يجد نفسه فى مواجهة الأسئلة دون إجابات.

ضياء رشوان ليس غريبًا، هو صحفى من مدرسة جريدة الأهرام، وترأس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ثم تولى رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات، وكان له دور بارز فى إدارة الحوار الوطنى، كل هذه المحطات صنعت لديه خبرة كبيرة: يعرف البحث، ويفهم السياسة، ويقدر حساسية الكلمة، ويدرك كيف تُدار الرسالة الإعلامية داخليًا وخارجيًا.

أنا شخصيًا أنتظر منه الكثير. أنتظر سرعة وصول المعلومة، وضبط المشهد، والمساهمة الجادة فى تطوير الإعلام، كما وجّه الرئيس أكثر من مرة، ما زلنا فى انتظار تنفيذ التوجيهات التى تتعلق ببناء إعلام مهنى حديث، قادر على المنافسة، وقادر أيضًا على حماية وعى الناس.



دكتور ضياء رشوان.. المنصب ليس سهلًا، والمرحلة ليست عادية. لكنك على قدر المسئولية والمهمة الثقيلة، ألف مبارك توليك هذا المنصب المهم جدا، ننتظر منك الكثير.. وأولها رؤية تعيد للإعلام المصرى ثقته فى نفسه وثقة الناس فيه.