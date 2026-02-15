الداخلية تنظم الملتقى التاسع لشباب المناطق الحضارية بالمتحف الكبير والأهرامات.. صور

نظمت وزارة الداخلية الملتقى التاسع لمبادرة "جيل جديد" زيارة المتحف المصرى الكبير، بوصفه إمتداداً لحضارةٍ عريقة مازالت تنبض بالحياة.

وتم اصطحاب شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة فى زيارة لهذا الصرح الثقافى الفريد، فى مشهدٍ حضارى يعكس عمق التاريخ وروح الحاضر، ويجسّد رؤية الدولة فى بناء الإنسان وتعزيز الوعى بالهوية الوطنية ، والذى يُعد رحلة مبهرة عبر الزمن .. حيث تصطف القطع الأثرية فى مشهد فريد يروى عظمة الحضارة المصرية، ويمنح الزائر تجربة بصرية ومعرفية فريدة من نوعها.



كما تضمنت الزيارة جولة للشباب داخل أروقة المتحف المصرى الكبير، وإستمعوا لشرح شيّق عن كنوزه الفريدة ، والقطع الأثرية المعروضة بأسلوب متحفى حديث يمزج بين عبق التاريخ وروح العصر ، ليجذب آلاف الزائرين يوميًا من مختلف دول العالم.



كما تمت زيارة مراكب خوفو والتى تُعد تجربة فريدة تأخذ الزائر فى رحلة مدهشة إلى قلب الحضارة المصرية القديمة ، حيث تتجلى عبقرية المصرى القديم ودقته فى صناعة واحدة من أعظم الشواهد الأثرية فى التاريخ.



وتضمنت الزيارة جولة شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة بالأهرامات حيث توجهوا لزيارة هذا الأثر الذى يُعد واحد من عجائب الدنيا ، وهنا يقف الزائر أمام معجزة خالدة تتحدى الزمن وتروى قصة عبقرية الإنسان المصرى عبر آلاف السنين.

وأشاد الشباب بهذه التجربة الفريدة فى الملتقى التاسع من مبادرة جيل جديد والتى أخذتهم فى رحلة زمنية إلى عمق التاريخ والحضارة المصرية وجعلتهم يفخرون بعظمة التاريخ المصرى وبالإنجازات التى يشهدها الوطن.

واختتم الملتقى التاسع فعالياته بحفلة ترفيهية بمنتجع عين الحياة بحضور عدد كبير من نجوم الفن وقدمت الفرق الموسيقية عدداً من الأغانى والمعزوفات المتنوعة التى تفاعل معها الحضور.

وأشاد الحضور بما تقدمه المبادرة لهؤلاء الشباب من فكر وثقافة وتعزيز للقيم الإجتماعية وتعميق الإنتماء الوطنى.. كما تضمنت محاضرات نظرية حول قيمة الآثار والتراث المصرى ، وتم توزيع هدايا على المشاركين من الشباب فى الملتقى التاسع من المبادرة.

وتستمر مبادرة جيل جديد فى تنمية وعى الشباب الذين ينتظرون المبادرة ليشاهدوا ويتعلموا المزيد عن هذا الوطن الذى ينعم بتنوع ثقافى فريد.

وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية ، وفى إطار رؤية الدولة المصرية المتكاملة لبناء أجيال واعية داخل المناطق الحضارية الجديدة ثقافياً وفكرياً ، وتؤمن بقيم المواطنة والإنتماء .





