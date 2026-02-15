الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 4 أجنة بشرية داخل مصرف بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن العثور على عدد من الأجنة بأحد المصارف بالمنيا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 / الجارى تبلغ لمركز شرطة المنيا بالعثور على جوالين داخل أحد صناديق القمامة بإحدى القرى بدائرة المركز وبداخلهما (4 أجنة بشرية ، 5 مشيمة)، وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بذات القرية) وبمناقشته قرر أن رئيسه بالعمل قام بإعطائه الجوالين وطلب منه دفنهما بناءً على رغبة أرملة إستشارى أمراض نساء وتوليد التى قامت بإعطائه الجوالين.

وبسؤال المذكورة (بالمعاش حالياً) أقرت بعثورها على الأجنة المشار إليها داخل عيادة زوجها "الذى كان يقوم بعمل أبحاث عليها لكونها مشوهة"، وأثناء قيامها بإخلاء العيادة لانتهاء عقد الإيجار بوفاة زوجها بتاريخ 23 يناير الماضى عثرت على تلك الأجنة، وقامت بتسليمها (لأحد الأشخاص من معارفها – مقيم بدائرة المركز) لدفنها، الذى قام بإعطائهما للعامل المشار إليه ، إلا أنه قام بالتخلص منهما بمحل العثور عليهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.





