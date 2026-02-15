قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا
بيطري الغربية: قافلة للكشف 118 حيوان وماشية و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية
القمة الإفريقية تدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتدعو إلى سحبه فورا
وزير الخارجية: مصر تدعم الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية
السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل
وزير الزراعة يوافق على صرف 297 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو
أخبار البلد

الرئيس السيسي يتابع خطة وزارة الكهرباء لتأمين التغذية للمواطنين الصيف المقبل

اجتماع الرئيس السيسى
اجتماع الرئيس السيسى


اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أطلع خلال الاجتماع على خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين خلال أشهر الصيف المقبل، لمجابهة الارتفاع في معدلات الاستهلاك المتزايد على الشبكة القومية للكهرباء. وفي هذا الصدد؛ أشار السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن هناك زيادة متوقعة فى الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء تتراوح ما بين 6 إلى 7% خلال أشهر الصيف المقبل، وبالتالي فمن المخطط أن يتم إضافة 3 آلاف ميجا وات من الطاقة الشمسية خلال العام الجاري، مع إضافة قدرات جديدة بنظام بطاريات التخزين قبل الصيف بإجمالى 600 ميجا وات ليصبح إجمالى القدرات المتاحة على الشبكة بهذه التكنولوجيا 1100 ميجا وات.

وقد أكد الرئيس ضرورة استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك، مع استمرار العمل لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي ومواجهة التعديات، وإضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة، وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضاً خطة دعم وتطوير وتحديث المنظومة الكهربائية، حيث أكد المهندس محمود عصمت أن الشبكة القومية للكهرباء تعمل وفقا لأعلى معايير الجودة، وتشهد استقراراً في تلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها التابعة مستمرة فى بذل المزيد من الجهد لتوفير احتياجات المواطنين سواء للقطاعات المنزلية أو التجارية أو الصناعية، حيث تم الانتهاء من إنشاء 34 محطة محولات جديدة بمستويات جهد مختلفة، وربطها بالشبكة الموحدة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى التوسعات التي شملت 40 محطة أخرى، فضلًا عن مد خطوط توزيع بطول 194 ألف كيلومتر، وخطوط نقل بطول 5,610 كيلومتر.
 
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع كذلك موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة بالتعاون مع كبريات الشركات المتخصصة في هذا القطاع، وذلك بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة الطاقة المنتجة من مصادرها المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تم التأكيد أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجحت فى تنفيذ جزء كبير من استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقات المولدة أو أكثر بحلول عام 2030 قبل المواعيد المحددة لها وفقا للجدول الزمنى.

وذكر المُتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراضاً للموقف التنفيذي لمشروعات الربط الكهربائي مع عدد من دول الجوار، حيث تم التأكيد أن مصر تمضي قدماً لتصبح مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة، عبر تدعيم الربط القائم، ومواصلة العمل والدراسات للربط الكهربائي مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة. وفي هذا الإطار؛ أشار السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيلعب دوراً هاماً فى استقرار الشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل، وأنه سيتم إطلاق التيار الكهربائي بالمرحلة الأولى من المشروع بقدرة 1500 ميجا وات الأمر الذي سيدعم الخطة العاجلة لتأمين صيف 2026.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس قد وجه بضرورة توفير وإتاحة مختلف احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين. كما وجه سيادته بالاستمرار في تنفيذ مختلف المشروعات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بجودة التشغيل، وتحسين معدلات الأداء، لمواجهة الفقد الفني والتجاري، وخفض استهلاك الوقود، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، كما وجه السيد الرئيس أيضاً بالعمل المستمر على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها، والحد من استخدام الوقود الأحفوري، مع العمل على توطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة.

السيسي رئيس مجلس الوزراء وزارة الكهرباء

