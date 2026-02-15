إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أنه تستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٨ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية في اليوم السابع بالمرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٨ أسفرت عن إزالة (١١٧) حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وبالمتغيرات المكانية بمساحة (١٣ ألف و٤١) متراً و (٣) قيراطاً و (٧) سهماً.

وتم إزالة (٥) حالات تعدي على أراضي خاصة بالأهالي، بمساحة (٣) قيراطاً و(٧) سهماً، بمراكز (فاقوس- بلبيس) كما أسفرت الحملة عن إزالة (١١٢) حالة تعدي تم رصدها بالمتغيرات المكانية، بمساحة (١٣ ألف و٤١) متراً.

وشدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.