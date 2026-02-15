مدبولي: عرض خطة "زيادة الأجور" على الرئيس السيسي خلال رمضان تمهيدا لإقرارها رسميا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إعداد خطة شاملة لـ "زيادة المرتبات والأجور"، تمهيداً لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام شهر رمضان المبارك لإقرارها رسمي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية مع حلول الشهر الفضيل.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم عرض خطط زيادة المرتبات والأجور على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة (في رمضان) ، تمهيدًا لإقرارها، مشددًا على أن الدولة تولي أولوية قصوى لتحسين دخول المعلمين والعاملين في القطاع الصحي، موضحًا أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة مكّن الدولة من توفير نحو 40 مليار جنيه، تم توجيهها بالكامل إلى حزمة اجتماعية جديدة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، على أن يبدأ تطبيقها فورًا وحتى نهاية العام المالي الجاري.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الحزمة الاجتماعية تتضمن عدة إجراءات، من بينها ضخ 15 مليار جنيه إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب إتاحة 4 مليارات جنيه إضافية لتغطية فروق أسعار القمح، بما يسهم في استمرار دعم السلع الأساسية للمواطنين.