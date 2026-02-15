هل هاتفك منهم.. سامسونج بدأت تفعيل نظام التشغيل One UI 9 لهذه الأجهزة

كشف تقرير صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع أن شركة سامسونج قد بدأت بالفعل الاختبارات الداخلية لنظام التشغيل One UI 9 لأجهزة الجيل التالي القابلة للطي.

للوهلة الأولى، بدت القائمة مألوفة، حيث ظهر هاتفا Galaxy Z Fold 8 و Galaxy Z Flip 8 كما هو متوقع. ولكن بين هذين الاسمين المألوفين، كان هناك هاتف سامسونج القابل للطي ذو الشاشة العريضة الذي طال انتظاره.



والآن، بفضل نفس الإصدار التجريبي من تحديث One UI 9، توجد العديد من التسريبات لما قد يبدو عليه هذا الجهاز الغامض.

يبدو هذا الهاتف القابل للطي، أعرض بشكل ملحوظ من هواتف سامسونج القابلة للطي الحالية ذات التصميم الشبيه بالكتاب.

يبدو هذا وكأنه جهاز قابل للطي مصمم حول شاشة داخلية أوسع لتحسين تعدد المهام واستهلاك الوسائط دون الاعتماد على نسب عرض إلى ارتفاع متطرفة.

حالياً، تُعدّ هواوي العلامة التجارية الرئيسية الوحيدة للهواتف الذكية التي تُجري تجارب علنية على هذا التصميم القابل للطيّ الأوسع. وقد أطلقت الشركة هاتف Pura X العام الماضي، ما يُظهر بوضوح اهتمامها بالأجهزة القابلة للطيّ الأوسع التي تُشبه الأجهزة اللوحية.

إذا مضت سامسونج قدماً في هذا الأمر، فقد يُشعل ذلك منافسةً مألوفةً أخرى، وهذه المرة في مجال الهواتف القابلة للطي ذات الشاشات العريضة إلا أنه يعد من الأفضل عدم المبالغة في التوقعات.