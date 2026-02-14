سامسونج تؤكد موعد Galaxy Unpacked ومزايا حصرية للحجز المسبق لهاتف S26 Ultra

كشفت مجلة فوربس أن سامسونج أكدت رسميًا إقامة حدث Galaxy Unpacked 2026 يوم الأربعاء 25 فبراير في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، على أن تنطلق الكلمة الرئيسية في العاشرة صباحًا بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة، وهي الثالثة عصرًا بتوقيت غرينتش تقريبًا.​

أوضحت سامسونج في بيان عبر غرفة الأخبار أن الحدث سيُبث مباشرة عبر موقع Samsung.com، وقسم Samsung News، وقناة الشركة على يوتيوب، في إطار ما وصفته بأنه “بداية عصر جديد من الذكاء الاصطناعي” مع الجيل القادم من أجهزة Galaxy.​

خصومات وحوافز حجز مسبق تصل إلى 900 دولار

أشارت فوربس إلى أن سامسونج فتحت بالفعل باب التسجيل المسبق عبر موقعها، حيث يظهر زر “Register now” يمنح المستخدم رصيدًا فوريًا بقيمة 30 دولارًا يُستخدم عند فتح الطلب المسبق، إلى جانب إشارة واضحة إلى إمكانية الحصول على “توفير يصل إلى 900 دولار” في حال استبدال هاتف قديم.​

أكد التقرير أن الحد الأقصى للخصم – 900 دولار – يرتبط عادة باستبدال هواتف رائدة حديثة مثل Galaxy S25 أو iPhone 17 Pro، بينما تقل قيمة الاستبدال للأجهزة الأقدم أو الأقل سعرًا، مع توفير رصيد إضافي بقيمة 150 دولارًا تقريبًا لمن يختار الشراء دون استبدال أي جهاز.​

فرص إضافية للفوز ورصيد إنفاق على الموقع

أوضحت فوربس أن سامسونج تعرض أيضًا فرصة للفوز برصيد إنفاق كبير يصل إلى 5000 دولار على متجر Samsung.com للمسجلين في فترة ما قبل الإطلاق، وهو ما يرفع جاذبية التسجيل المبكر حتى لمن لم يحسم قرار الشراء بعد.​

أشارت المجلة إلى أن سياسة سامسونج في الأعوام الأخيرة ركزت على جعل فترة الحجز المسبق هي “أفضل وقت للشراء”، من خلال تحسين قيم الاستبدال، وتقديم ترقيات مجانية في السعة التخزينية، ورصيد لشراء الإكسسوارات، ثم تقليص هذه المزايا تدريجيًا بعد بدء البيع المفتوح.​

حجز مبكر عبر سامسونج وشركائها لأول مرة

أكد التقرير أن سامسونج تتيح هذا العام، لأول مرة في سلسلة Galaxy S، إمكانية إجراء الحجز المسبق ليس فقط عبر موقعها الرسمي، بل أيضًا من خلال عدد من الشركاء مثل متاجر Best Buy وشركات الاتصالات الأمريكية الكبرى وعلى رأسها AT&T.​

أوضحت فوربس أن هذا التوسع في قنوات الحجز يعكس ثقة سامسونج في قوة الطلب المبكر على Galaxy S26 Ultra، كما يسهّل على المستخدمين الاستفادة من خطط التقسيط والعروض الخاصة التي تقدمها شركات الاتصالات عند الاشتراك في باقات معينة.​

ما الذي يُتوقَّع الكشف عنه في Unpacked 2026؟

أشارت فوربس إلى أن سامسونج لم تعلن بعد عن قائمة المنتجات بشكل رسمي، لكن التوقعات شبه مؤكدة بأن الحدث سيشهد الكشف عن هواتف Galaxy S26 وGalaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra، بوصفها هواتف الشركة الرئيسية لعام 2026.​

ذكر التقرير أن التسريبات تحدّثت عن ميزة جديدة محتملة في Galaxy S26 Ultra تتمثل في “شاشة خصوصية” يمكنها تقليل قابلية رؤية المحتوى من زوايا جانبية عبر مزيج من المعالجة البرمجية والطبقات المادية في الشاشة، إلى جانب توقع الإعلان عن سماعات لاسلكية جديدة تحمل اسم Galaxy Buds 4 مع مزايا تحكم بالإيماءات، مع احتمال وجود مفاجآت أخرى تحافظ بها سامسونج على عنصر التشويق حتى اللحظات الأخيرة من الحدث.​