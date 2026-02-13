قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء آخر جمعة في شهر شعبان.. أدركه بـ20 كلمة مستجابة لسداد دينك
ترامب يهاجم الرئيس الإسرائيلي: رفض العفو عن نتنياهو أمر مخزٍ
مصر تتوج بلقب بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026
الرئيس الإسرائيلي يرد على دعوة ترامب للعفو عن نتنياهو
موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة
برباعية نظيفة.. اتلتيكو مدريد يكتسح برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
خفض أسعار الفائدة.. نواب البرلمان: خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار وتخفيف الأعباء على المواطنين
مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا والتاريخ هينصفه.. سفيرنا بالاتحاد الأوروبي: مصر واحة استقرار في المنطقة لأوروبا| أخبار التوك شو
أسعار الذهب في الكويت يوم الجمعة
احترس .. هذه العلامات تكشف تناولك جرعة زائدة من الكافيين
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج في مأزق.. تحديات Galaxy S26 تهدد نجاحه

Galaxy S25 Ultra وGalaxy S23 Ultra
شيماء عبد المنعم

مع اقتراب حدث Galaxy Unpacked في 25 فبراير، من المتوقع أن تقدم سامسونج أجهزة Galaxy S26 الجديدة، لكن من المرجح ألا يفاجئ أي شخص بالمواصفات التقنية للهاتف.

ولكن تشير بعض التسريبات إلى أن الجانب البرمجي لهواتف Galaxy S26، مع استمرار ظهور المزيد من التفاصيل حول تحديث سامسونج القادم One UI 8.5، قد يحمل عدة مفاجآت، إلا أن بعض التوقعات تزعم أن هذه المفاجآت قد تكون مخيبة للآمال.

هاتف Galaxy S26 مهدد بالفشل لهذا السبب

 

أوضحت سامسونج أن الذكاء الاصطناعي سيكون جزءا أساسيا من تجربة Galaxy S26، معتبرة ذلك بداية “مرحلة جديدة حيث يصبح الذكاء متكيفا مع المستخدم”، ولكن الخبراء يشككون في فعالية هذا الرهان، معتبرين أن التركيز على الذكاء الاصطناعي قد لا يكون كافيا لتحفيز المبيعات.

الذكاء الاصطناعي ليس سببا رئيسيا لشراء هواتف Galaxy S26

تشير بيانات السوق إلى أن معظم المستخدمين لا يهتمون بميزات الذكاء الاصطناعي على هواتفهم، حتى أبرز مستخدمي الذكاء الاصطناعي يجدون أن أدوات مثل Galaxy AI أو Apple Intelligence تقدم فائدة محدودة مقارنة بالتطبيقات والخدمات الخارجية.

كما تظهر أفضل الهواتف مبيعا في 2025، مثل iPhone 17 وGalaxy Z Fold 7، أن ما يهم المستهلكين فعليا هو الميزات الجوهرية مثل الشاشات المحسنة، عمر البطارية الأطول، الكاميرات المتطورة، والتصاميم الجذابة.

ويشير خبراء السوق إلى أن الغالبية العظمى من المستخدمين يغيرون هواتفهم نتيجة تراجع الأداء، ضعف عمر البطارية، فقدان الجهاز، أو تعطل الهاتف القديم. 

وحتى المشترون الباحثون عن ميزات جديدة يركزون في الغالب على تحسين الكاميرات والشاشات وعمر البطارية، بينما يظل الذكاء الاصطناعي خيارا ثانويا لا يؤثر بشكل كبير على قرار الشراء.

حدث سامسونج Galaxy Unpacked

تحديات سامسونج مع Galaxy S26

يعد رهان سامسونج على الذكاء الاصطناعي محفوفا بالمخاطر، خصوصا مع هواتف Galaxy S26 وS26 Ultra، ففي حين تكافح آبل لتقديم ميزات ذكاء اصطناعي خاصة بها لكنها تطرح هواتف تعتبر ترقية حقيقية، تبدو استراتيجية سامسونج معتمدة على تقديم هواتف مألوفة مع دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم، في حين تظل معظم المواصفات الأساسية، بما في ذلك الكاميرات والبطاريات، مشابهة للعام الماضي.

ويشير الخبراء إلى أن هواتف Galaxy S26 قد تواجه تحديات في جذب المستخدمين الجدد إذا لم تصاحب ميزاتها الأساسية تحسينات واضحة في الأداء والتصميم، ومن المتوقع أن يتضح مستقبل هذه الهواتف خلال الأسابيع المقبلة، مع ترقب ردود فعل السوق على استراتيجية سامسونج في دمج الذكاء الاصطناعي.

لقاء الخميسي

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي تعلق لأول مرة على أزمة زواج عبد المنصف

