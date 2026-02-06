قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدام الكبار يفرض نفسه.. برشلونة وأتلتيكو وجها لوجه في طريق النهائي
أول تعليق مصري بعد استعادة تمثال ‌عمره 3500 عام من هولندا
مواعيد قافلة الأزهر التعليمية الكبرى لطلاب الشهادة الثانوية بـ مطروح
قرعة نصف نهائي كأس الملك.. موعد مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد
بعد إنتهاء الإيقاف| موعد مشاركة إمام عاشور فى تدريبات الأهلي الجماعية
افتتاح مسجد عادل بن رباح بالناصرية شرق الجبل في أسوان.. صور
مئات الليبيين يشاركون في تشييع جثمان سيف القذافي إلى مثواه الأخير | شاهد
تقارير إعلامية: الركراكي يستقيل من تدريب منتخب المغرب
زاهي حواس: فيلم الرجل ذو القبعة يدعم السياحة المصرية
قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد
مصادر: العثور على 19 رصاصة بجثة سيف الإسلام القذافي
مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026
تكنولوجيا وسيارات

8 تغييرات ثورية تقدمها هواتف سامسونج Galaxy S26

8 تغييرات ثورية تقدمها هواتف سامسونج Galaxy S26
8 تغييرات ثورية تقدمها هواتف سامسونج Galaxy S26
شيماء عبد المنعم

من المتوقع أن تكشف سامسونج رسميا عن سلسلة Galaxy S26 المكونة من 3 طرازات في 25 فبراير، ومع اقتراب موعد الإطلاق، سربت مصادر متعددة تفاصيل واسعة حول هواتف الشركة الرائدة المقبلة. 

وبينما تم نفي بعض الشائعات السابقة، أكدت تسريبات أخرى ملامح أساسية، تشير في مجملها إلى أن سلسلة سامسونج الجديدة لن تمثل قفزة كبيرة مقارنة بالجيل السابق، وإن كانت تحمل مجموعة من التحسينات الملحوظة.

8 تغييرات ثورية تقدمها هواتف سامسونج Galaxy S26

تصميم جديد لجزيرة الكاميرات

أبرز التغييرات المتوقعة تتعلق بالتصميم، حيث ستحصل هواتف Galaxy S26 الثلاثة على جزيرة كاميرات موحدة بدل العدسات المنفصلة كما في Galaxy S25، كما سيأتي Galaxy S26 Ultra بزوايا أكثر استدارة، وبحسب نماذج وهمية مسربة، نجحت سامسونج في تقليل سماكة الهاتف، ما يجعل بروز الكاميرات أوضح مقارنة بالجيل السابق.

تحسين البطارية لطراز S26 فقط

خيبت التسريبات آمال من كانوا ينتظرون ترقية بطارية S26 Ultra، إذ سيحتفظ بسعة 5000 مللي أمبير نفسها، في المقابل، سيحصل Galaxy S26 القياسي على زيادة طفيفة، لترتفع سعة بطاريته إلى 4300 مللي أمبير.

ترقية في الشحن السريع

على صعيد الشحن، يتوقع أن يدعم Galaxy S26 Ultra الشحن السلكي بقدرة 60 واط بدلا من 45 وات، مع تحسن محتمل في الشحن اللاسلكي ليصل إلى 25 وات، أما Galaxy S26 فسيحصل بدوره على شحن سلكي أسرع بقدرة 45 وات، في المقابل، تشير التسريبات إلى غياب دعم Qi2 والمغناطيسات المدمجة على غرار MagSafe.

Galaxy S26

تحسينات محدودة في الكاميرات

تؤكد الشائعات أن الكاميرات لن تشهد قفزات كبيرة، حيث سيحتفظ S26 Ultra بمستشعر التقريب 5x بدقة 50 ميجابكسل والكاميرا الواسعة نفسها، مع ذلك، هناك احتمال لإضافة فتحة عدسة متغيرة ميكانيكيا لطراز Ultra، ما يمنح تحكما أفضل في الإضاءة وعمق المجال.

معالج Exynos وSnapdragon حسب المنطقة

ستعتمد السلسلة على معالجين مختلفين حسب الأسواق: Exynos 2600 من سامسونج وSnapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم، ورغم تفوق طفيف متوقع لصالح Snapdragon في بعض المهام، إلا أن الفجوة في الأداء ستكون محدودة.

شاشة محسنة في Ultra

يحصل Galaxy S26 Ultra على أكبر قدر من التحسينات في الشاشة، مع تقنية خصوصية جديدة تمنع تطفل الآخرين، إضافة إلى زجاج Gorilla Glass أكثر متانة وتقنية عرض أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وتقليل الانعكاسات، كما يشاع أن تصل سطوعات الشاشة إلى 3000 شمعة، مع زيادة طفيفة في أحجام شاشات S26 وS26 Plus.

مزايا Galaxy AI جديدة

ستعمل السلسلة بواجهة One UI 8.5، مع مساعد Bixby محسن يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي ويدعم الأوامر باللغة الطبيعية، كما قد تتعاون سامسونج مع Nota AI لتقديم تقنيات توليد صور متقدمة ضمن Galaxy AI.

 Galaxy S26 Ultra

أسعار أعلى في بعض الأسواق

أخيرا، تشير التسريبات إلى ارتفاع الأسعار في بعض الأسواق الأوروبية، بينما لم تتضح بعد الأسعار في الولايات المتحدة، ومن المنتظر الإعلان الرسمي في 25 فبراير 2026 خلال حدث Unpacked، على أن تبدأ المبيعات بعد ذلك بأسابيع قليلة.

سامسونج Galaxy S26 سلسلة سامسونج الجديدة Galaxy S26 Ultra

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

روج أسود
روج أسود
روج أسود

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

