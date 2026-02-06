من المتوقع أن تكشف سامسونج رسميا عن سلسلة Galaxy S26 المكونة من 3 طرازات في 25 فبراير، ومع اقتراب موعد الإطلاق، سربت مصادر متعددة تفاصيل واسعة حول هواتف الشركة الرائدة المقبلة.

وبينما تم نفي بعض الشائعات السابقة، أكدت تسريبات أخرى ملامح أساسية، تشير في مجملها إلى أن سلسلة سامسونج الجديدة لن تمثل قفزة كبيرة مقارنة بالجيل السابق، وإن كانت تحمل مجموعة من التحسينات الملحوظة.

8 تغييرات ثورية تقدمها هواتف سامسونج Galaxy S26

تصميم جديد لجزيرة الكاميرات

أبرز التغييرات المتوقعة تتعلق بالتصميم، حيث ستحصل هواتف Galaxy S26 الثلاثة على جزيرة كاميرات موحدة بدل العدسات المنفصلة كما في Galaxy S25، كما سيأتي Galaxy S26 Ultra بزوايا أكثر استدارة، وبحسب نماذج وهمية مسربة، نجحت سامسونج في تقليل سماكة الهاتف، ما يجعل بروز الكاميرات أوضح مقارنة بالجيل السابق.

تحسين البطارية لطراز S26 فقط

خيبت التسريبات آمال من كانوا ينتظرون ترقية بطارية S26 Ultra، إذ سيحتفظ بسعة 5000 مللي أمبير نفسها، في المقابل، سيحصل Galaxy S26 القياسي على زيادة طفيفة، لترتفع سعة بطاريته إلى 4300 مللي أمبير.

ترقية في الشحن السريع

على صعيد الشحن، يتوقع أن يدعم Galaxy S26 Ultra الشحن السلكي بقدرة 60 واط بدلا من 45 وات، مع تحسن محتمل في الشحن اللاسلكي ليصل إلى 25 وات، أما Galaxy S26 فسيحصل بدوره على شحن سلكي أسرع بقدرة 45 وات، في المقابل، تشير التسريبات إلى غياب دعم Qi2 والمغناطيسات المدمجة على غرار MagSafe.

Galaxy S26

تحسينات محدودة في الكاميرات

تؤكد الشائعات أن الكاميرات لن تشهد قفزات كبيرة، حيث سيحتفظ S26 Ultra بمستشعر التقريب 5x بدقة 50 ميجابكسل والكاميرا الواسعة نفسها، مع ذلك، هناك احتمال لإضافة فتحة عدسة متغيرة ميكانيكيا لطراز Ultra، ما يمنح تحكما أفضل في الإضاءة وعمق المجال.

معالج Exynos وSnapdragon حسب المنطقة

ستعتمد السلسلة على معالجين مختلفين حسب الأسواق: Exynos 2600 من سامسونج وSnapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم، ورغم تفوق طفيف متوقع لصالح Snapdragon في بعض المهام، إلا أن الفجوة في الأداء ستكون محدودة.

شاشة محسنة في Ultra

يحصل Galaxy S26 Ultra على أكبر قدر من التحسينات في الشاشة، مع تقنية خصوصية جديدة تمنع تطفل الآخرين، إضافة إلى زجاج Gorilla Glass أكثر متانة وتقنية عرض أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وتقليل الانعكاسات، كما يشاع أن تصل سطوعات الشاشة إلى 3000 شمعة، مع زيادة طفيفة في أحجام شاشات S26 وS26 Plus.

مزايا Galaxy AI جديدة

ستعمل السلسلة بواجهة One UI 8.5، مع مساعد Bixby محسن يعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي ويدعم الأوامر باللغة الطبيعية، كما قد تتعاون سامسونج مع Nota AI لتقديم تقنيات توليد صور متقدمة ضمن Galaxy AI.

Galaxy S26 Ultra

أسعار أعلى في بعض الأسواق

أخيرا، تشير التسريبات إلى ارتفاع الأسعار في بعض الأسواق الأوروبية، بينما لم تتضح بعد الأسعار في الولايات المتحدة، ومن المنتظر الإعلان الرسمي في 25 فبراير 2026 خلال حدث Unpacked، على أن تبدأ المبيعات بعد ذلك بأسابيع قليلة.