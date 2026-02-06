لمنافسة آيفون فولد.. هاتف سامسونج الغامض يظهر في التسريبات

تكثف شركة سامسونج استعداداتها لدخول مرحلة جديدة من المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي، مع تسريبات تشير إلى تطوير هاتف جديد بتصميم أعرض وأقرب إلى شكل “الكتاب”، في خطوة ينظر إليها على أنها رد مباشر على الشائعات المتزايدة حول اقتراب إطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي من آبل.

ووفقا لإدراجات حديثة في قاعدة بيانات GSMA رصدها موقع Smartprix، يحمل الجهاز الجديد رقم الطراز SM-F971، ومن المتوقع طرحه في عدة أسواق عالمية تشمل الولايات المتحدة، أوروبا، الصين، كندا، وكوريا الجنوبية، ما يشير إلى خطط إطلاق واسعة النطاق.

هاتف جديد من سامسونج ينافس آيفون فولد عالميا

وكانت أولى الإشارات إلى هذا الهاتف ظهرت في أواخر عام 2025 تحت اسم SM-F971U المخصص للسوق الأمريكية، إلا أن تسريبات أحدث كشفت عن نسخ متعددة للأسواق المختلفة، من بينها SM-F971B للأسواق العالمية، وSM-F9710 للصين، وSM-F971W لكندا، وSM-F971N لكوريا الجنوبية.

ورغم غياب أي إعلان رسمي من سامسونج، فإن نمط ترقيم أجهزتها القابلة للطي يوحي بأن هذا الهاتف لا ينتمي إلى سلسلة Galaxy Z Fold التقليدية، إذ تشير التسلسلات السابقة إلى أن هاتف Galaxy Z Fold 8 المنتظر سيحمل رقم طراز مختلف، ما يجعل SM-F971 فئة مستقلة بخصائص تصميمية جديدة.

هاتف سامسونج

وتشير تقارير إلى أن الهاتف المرتقب قد يأتي بنسبة أبعاد 4:3 وتصميم يعرف بـ“تصميم جواز السفر”، وهو ما يمنحه تجربة أقرب إلى الأجهزة اللوحية الصغيرة، على غرار iPad mini، مع تركيز أكبر على استهلاك المحتوى والإنتاجية.

ويأتي هذا التوجه في وقت كانت سامسونج قد حسنت فيه بالفعل تصميم هاتفها القابل للطي الرائد Galaxy Z Fold 7، إلى جانب طرحها سابقا هاتف Galaxy Z TriFold بإنتاج محدود للغاية، والذي شهد طلبا مرتفعا رغم سعره الباهظ.

وفي سياق متصل، أشارت بعض التسريبات إلى أن شركة سامسونج تعتزم إطلاق سلسلة Galaxy S26 في الأسواق العالمية يوم 25 فبراير، على أن تبدأ المبيعات الرسمية لتشكيلة الهواتف الرائدة في 11 مارس.