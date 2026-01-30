عملاق في الحجم والسعر.. سامسونج تطلق أغلى هواتفها حتي الآن

أعلنت شركة سامسونج، عن طرح هاتفها الذكي الجديد Galaxy Z TriFold للبيع في الولايات المتحدة ابتداء من 30 يناير، بسعر مرتفع يصل إلى 2899 دولارا، ما يجعله أغلى هاتف ذكي في السوق الأمريكية حاليا.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z TriFold

يتميز هاتف Galaxy Z TriFold، بشاشة قابلة للطي مرتين لتكشف عن شاشة قياسها 10 بوصات، وهي الأكبر على الإطلاق في سلسلة هواتف Galaxy.

ويصل سمك هاتف Galaxy Z TriFold، إلى 3.9 ملم عند أرق نقطة، وهو مصمم لتحمل ما يصل إلى 200000 طية خلال عمره الافتراضي، وسيطرح الهاتف باللون الأسود وسعة تخزين 512 جيجابايت في الولايات المتحدة.

يتميز هاتف Galaxy Z TriFold، بشاشة داخلية ضخمة بحجم 10 بوصات من نوع Dynamic AMOLED 2X بدقة QXGA+ تبلغ 1584 × 2160 بكسل، سطوع يصل إلى 1600 شمعة، ومعدل تحديث متكيف 120 هرتز.

هاتف Galaxy Z TriFold

بالإضافة إلى شاشة خارجية بحجم 6.5 بوصات من نوع Dynamic AMOLED 2X بدقة FHD+ تبلغ 2520 × 1080 بكسل، نسبة عرض 21:9، سطوع يصل إلى 2600 شمعة، ومعدل تحديث متكيف 120 هرتز.

يتم تشغيل هاتف Galaxy Z TriFold، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Elite، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلي بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت

وبالنسبة للكاميرات، يأتي هاتف Galaxy Z TriFold، مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع تثبيت بصري (OIS)، مصحوبة بعدسة تليفوتوغرافية بدقة 10 ميجابكسل، وعدسة واسعة جدا بدقة 12 ميجابكسل.

وتحتوي شاشة الغطاء على كاميرا إمامية بدقة 10 ميجابكسل، وبدقة 10 ميجابكسل على الشاشة الداخلية.

يحتوي هاتف Galaxy Z TriFold، على بطارية بسعة 5600 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات سلكي، 15 وات لاسلكيا.

هاتف Galaxy Z TriFold

ويتفوق سعر Galaxy Z TriFold على أي هاتف ذكي آخر في السوق الأمريكي، بما في ذلك iPhone 17 Pro Max بسعة 2 تيرابايت، وهاتف Galaxy Z Fold بالكامل بسعر 2000 دولار.

ويعد هذا الهاتف أول هاتف قابل للطي من نوعه يتاح في الولايات المتحدة، إذ أن هاتف Huawei Mate XT ثلاثي الطي لا يباع في السوق الأمريكية.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك شائعات حول نية آبل إطلاق أول هاتف قابل للطي لها في وقت لاحق من هذا العام.