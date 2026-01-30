قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عودة القوة الضاربة في تدريبات الزمالك استعدادا للمصري بـ الكونفدرالية
رئيس لجنة إدارة غزة : فتح معبر رفح في الاتجاهين الاثنين المقبل
انتقال حمزة عبدالكريم لـ برشلونة قانوني | موقف الأهلي من الإعارات الخارجية
رونالدو يقترب من الهدف 1000 .. هل تتحقق المعجزة فى مونديال 2026؟
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة يانج أفريكانز
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 30-1-2026 والجرام يرتفع دينارين في أسبوع
بالرابط .. خطوات والأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2026 اونلاين
السيد البدوي : سأدعو لمؤتمر صحفي أعتذر فيه للشعب المصري عن تراجع دور الوفد
حسام موافي يحذر من استخدام هذه الأدوية بدون روشتة طبية.. فيديو
حسام موافي: هذه الأمراض تعرف بالتحليل المعملي.. فيديو
أبو الغيط من نيودلهي : لا سلام دون إنصاف فلسطين ووقف انتهاكات الاحتلال
مش دي النهاية | ناقد رياضي يكشف مفاجأة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عملاق في الحجم والسعر.. سامسونج تطلق أغلى هواتفها حتي الآن

Galaxy Z TriFold
Galaxy Z TriFold
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج، عن طرح هاتفها الذكي الجديد Galaxy Z TriFold للبيع في الولايات المتحدة ابتداء من 30 يناير، بسعر مرتفع يصل إلى 2899 دولارا، ما يجعله أغلى هاتف ذكي في السوق الأمريكية حاليا.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z TriFold

يتميز هاتف Galaxy Z TriFold، بشاشة قابلة للطي مرتين لتكشف عن شاشة قياسها 10 بوصات، وهي الأكبر على الإطلاق في سلسلة هواتف Galaxy. 

ويصل سمك هاتف Galaxy Z TriFold، إلى 3.9 ملم عند أرق نقطة، وهو مصمم لتحمل ما يصل إلى 200000 طية خلال عمره الافتراضي، وسيطرح الهاتف باللون الأسود وسعة تخزين 512 جيجابايت في الولايات المتحدة.

يتميز هاتف Galaxy Z TriFold، بشاشة داخلية ضخمة بحجم 10 بوصات من نوع Dynamic AMOLED 2X بدقة QXGA+ تبلغ 1584 × 2160 بكسل، سطوع يصل إلى 1600 شمعة، ومعدل تحديث متكيف 120 هرتز.

هاتف Galaxy Z TriFold

بالإضافة إلى شاشة خارجية بحجم 6.5 بوصات من نوع Dynamic AMOLED 2X بدقة FHD+ تبلغ 2520 × 1080 بكسل، نسبة عرض 21:9، سطوع يصل إلى 2600 شمعة، ومعدل تحديث متكيف 120 هرتز.

يتم تشغيل هاتف Galaxy Z TriFold، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Elite، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلي بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت

وبالنسبة للكاميرات، يأتي هاتف Galaxy Z TriFold، مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع تثبيت بصري (OIS)، مصحوبة بعدسة تليفوتوغرافية بدقة 10 ميجابكسل، وعدسة واسعة جدا بدقة 12 ميجابكسل.

وتحتوي شاشة الغطاء على كاميرا إمامية بدقة 10 ميجابكسل، وبدقة 10 ميجابكسل على الشاشة الداخلية.

يحتوي هاتف Galaxy Z TriFold، على بطارية بسعة 5600 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات سلكي، 15 وات لاسلكيا.

هاتف Galaxy Z TriFold

ويتفوق سعر Galaxy Z TriFold على أي هاتف ذكي آخر في السوق الأمريكي، بما في ذلك iPhone 17 Pro Max بسعة 2 تيرابايت، وهاتف Galaxy Z Fold بالكامل بسعر 2000 دولار.

ويعد هذا الهاتف أول هاتف قابل للطي من نوعه يتاح في الولايات المتحدة، إذ أن هاتف Huawei Mate XT ثلاثي الطي لا يباع في السوق الأمريكية. 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك شائعات حول نية آبل إطلاق أول هاتف قابل للطي لها في وقت لاحق من هذا العام.

سعر Galaxy Z TriFold سامسونج جالاكسي زد ترايفولد سعر أغلى هواتف سامسونج مواصفات Galaxy Z TriFold

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

القولون العصبي

ممنوع الاستخدام نهائياً ..سحب 4 تشغيلات لأشهر أدوية القولون العصبي

ترشيحاتنا

طرح البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل النص الجزء الثاني

طرح البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل النص الجزء الثاني

الصور الأولى.. استعدادات ضخمة للإعلان عن قائمة مسلسلات الشركة المتحدة رمضان 2026

الصور الأولى.. استعدادات ضخمة للإعلان عن قائمة مسلسلات الشركة المتحدة رمضان 2026

مراد مكرم

مراد مكرم بعد ارتفاع أسعار الدهب :الشباب ينسوا بقي في الجواز يا ينسوا الجواز من أصله

بالصور

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟

من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟

ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

فيديو

حسام موافي

أنا برئ منهم.. حسام موافي: هناك أشخاص يستغلون اسمي للترويج لأدوية

إمام عاشور

أزمة خلف الكواليس في واقعة هروب إمام عاشور.. تعرف عليها

هاني رمزي

هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد