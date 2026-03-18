حُسم الأمر | الجمعة أول أيام عيد الفطر في 7 دول .. وترقّب إعلان البقية

أفاد المركز الدولي للفلك، عبر حسابه على منصة إكس، بعدم إمكانية رصد هلال شهر شوال في عدد من الدول العربية والإسلامية مساء الأربعاء، موضحًا أن ظروف الرؤية كانت غير مواتية بسبب غروب القمر قبل الشمس، ما يجعل رؤية الهلال مستحيلة فلكيًا في ذلك اليوم.

وبناءً على هذه المعطيات، أعلنت كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين تعذر ثبوت رؤية الهلال، وعليه يكون يوم الخميس 19 مارس هو المكمل لشهر رمضان، على أن يكون يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر في هذه الدول.

وفي سياق متصل، أشار المركز إلى أن بعض الدول لا تعتمد على الرؤية البصرية المباشرة، بل تستند إلى الحسابات الفلكية المسبقة لتحديد بدايات الأشهر الهجرية، ومن بينها تركيا وسنغافورة، حيث أعلنت تركيا مسبقًا أن يوم الجمعة 20 مارس سيكون أول أيام عيد الفطر، استنادًا إلى إمكانية رؤية الهلال في اليوم التالي وفق الحسابات الفلكية.

في المقابل، هناك دول أخرى قررت تحري الهلال مساء الخميس 19 مارس، بعد غروب الشمس، لتحديد موعد بداية شهر شوال وفق الرؤية الشرعية.

وتشمل هذه الدول بروناي والهند وبنجلادش وباكستان وإيران، إضافة إلى عدد من الدول العربية مثل العراق وعُمان والأردن وسوريا وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، حيث يتوقف إعلان العيد فيها على نتائج الرصد الفعلي.

وعلى الصعيد المحلي، أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها ستقوم باستطلاع هلال شهر شوال مساء الخميس 29 رمضان، لحسم موعد عيد الفطر المبارك في مصر، وفق الضوابط الشرعية المعتمدة.