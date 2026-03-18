السعودية تتصدى لهجوم صاروخي ومسيرات قرب الرياض
الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير بسبب تداعيات حرب إيران
كأس خادم الحرمين الشريفين .. محرز يقود هجوم أهلي جدة ضد الهلال السعودي
فضيحة تضرب واشنطن .. البيت الأبيض يفتح النار على تسريبات بعد استقالة كينت
خط أحمر .. تعرف على عقوبات مخالفة مواعيد الغلق الجديدة للمحلات
الجمعة أول أيام الفطر.. دول عربية وإسلامية توحد موعد العيد
حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تغادر ساحة الحرب إلى اليونان.. صيانة أم إخفاق؟
المقاولون العرب تفتح بابا لمشروعات ضخمة في غينيا الاستوائية .. تفاصيل مهمة
الجمعة أم السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 في مصر والسعودية
مجتبى خامنئي: إراقة دماء لاريجاني سيدفع القتلة ثمنها قريبا
حُسم الأمر | الجمعة أول أيام عيد الفطر في 7 دول .. وترقّب إعلان البقية
انقلاب ميكروباص.. إصابة 16 شخصا بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
حُسم الأمر | الجمعة أول أيام عيد الفطر في 7 دول .. وترقّب إعلان البقية

أفاد المركز الدولي للفلك، عبر حسابه على منصة إكس، بعدم إمكانية رصد هلال شهر شوال في عدد من الدول العربية والإسلامية مساء الأربعاء، موضحًا أن ظروف الرؤية كانت غير مواتية بسبب غروب القمر قبل الشمس، ما يجعل رؤية الهلال مستحيلة فلكيًا في ذلك اليوم.

وبناءً على هذه المعطيات، أعلنت كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين تعذر ثبوت رؤية الهلال، وعليه يكون يوم الخميس 19 مارس هو المكمل لشهر رمضان، على أن يكون يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر في هذه الدول.

وفي سياق متصل، أشار المركز إلى أن بعض الدول لا تعتمد على الرؤية البصرية المباشرة، بل تستند إلى الحسابات الفلكية المسبقة لتحديد بدايات الأشهر الهجرية، ومن بينها تركيا وسنغافورة، حيث أعلنت تركيا مسبقًا أن يوم الجمعة 20 مارس سيكون أول أيام عيد الفطر، استنادًا إلى إمكانية رؤية الهلال في اليوم التالي وفق الحسابات الفلكية.

في المقابل، هناك دول أخرى قررت تحري الهلال مساء الخميس 19 مارس، بعد غروب الشمس، لتحديد موعد بداية شهر شوال وفق الرؤية الشرعية. 

وتشمل هذه الدول بروناي والهند وبنجلادش وباكستان وإيران، إضافة إلى عدد من الدول العربية مثل العراق وعُمان والأردن وسوريا وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، حيث يتوقف إعلان العيد فيها على نتائج الرصد الفعلي.

وعلى الصعيد المحلي، أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها ستقوم باستطلاع هلال شهر شوال مساء الخميس 29 رمضان، لحسم موعد عيد الفطر المبارك في مصر، وفق الضوابط الشرعية المعتمدة.

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

استطلاع هلال شهر شوال

الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

لقطة من الفيديو

بعد قليل.. الحكم على المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع الخامس

أسعار العملات العربية

تراجع الريال والدينار.. أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 18 مارس 2026

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية تَمُد فترة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيدة بالبورصة حتى نهاية أبريل المقبل

وزير البترول يحضر اجتماع الجمعية العمومية لبتروجيت

البترول: بتروجت تدخل مجال المشروعات النووية بالمشاركة في "الضبعة"

جانب من الاجتماع

تعظيم كفاءة توجيه الاستثمارات بما يدعم تطوير الخدمات ويرفع كفاءة الإدارة المحلية

بالصور

أعراض التسمم من الفسيخ وطرق الوقاية منه

الفسيخ الفاسد..ماذا يفعل لجسمك ؟
رسميا .. بي إم دبليو تطلق الفئة الثالثة الكهربائية 2027

بي ام دبليو الفئة الثالثة الكهربائية 2027
نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة والفسيخ في عيد الفطر

نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة و الفسيخ
قبل العيد.. اعرفي فوائد زيت السمسم للبشرة وأهم أضراره

علاج مشاكل البشرة
محمد فضل شاكر

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد