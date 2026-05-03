سلامة الغذاء: 5520 رسالة غذائية مصدرة بإجمالي 280 ألف طن.. وتشديد الرقابة على الألبان والأسماك
كشف أثري جديد.. «صباح الخير يا مصر» يستعرض أبرز الأخبار والملفات المهمة محليًا ودوليًا |فيديو
كيف يمكن للحكومة تعزيز استدامة قطاع السياحة في ظل التحديات العالمية
كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول
موعد حسم الدوري .. رابطة الأندية تعدّل جدول الجولة الأخيرة | تفاصيل
غرامة 20 ألف ريال وترحيل.. السعودية تفرض عقوبات على مخالفي تصاريح الحج
فصل طالبتين لمدة عام ضربتا زميلتهما في الإسكندرية
بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
ناقد فني يعلن السبب الرئيسي في أزمة شيرين الأخيرة.. فيديو
كتب نهايته بيده بالإدمان.. الابن العاق يقتل والده ويصيب والدته بسبب المخدرات بالفيوم
محض افتراء .. كوريا الشمالية تنفي اتهامات أمريكية بشن هجمات إلكترونية
غارات عنيفة على مناطق الجنوب اللبناني وقصف مدفعي متواصل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

برشلونة على أعتاب اللقب.. هل يحسم الدوري الإسباني فى منازل اللاعبين أم ينتظرون للكلاسيكو؟

لم يعد تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني مسألة هل بل متى وأين؟ فالفريق الكتالوني الذي واصل زحفه بثبات نحو منصة التتويج بات يفصله سيناريوهان فقط عن حسم اللقب رسميًا أحدهما قد ينهي الأمور بهدوء من منازل اللاعبين والآخر قد يحول الكلاسيكو إلى ليلة تتويج تاريخية أمام الغريم التقليدى المقرر لها الأحد المقبل فى الجولة رقم 35 من منافسات الدوري الأسباني .

لم يكن فوز برشلونة الصعب على أوساسونا مساء أمس مجرد ثلاث نقاط جديدة بل خطوة استراتيجية وضعت الفريق على بعد نقطتين فقط من التتويج رسميًا. 

ومع وصوله إلى 88 نقطة باتت حسابات اللقب أكثر وضوحًا حيث يحتاج الفريق إلى الوصول للنقطة 90 ليغلق الملف تمامًا بغض النظر عن نتائج ملاحقه.

لكن هذا الانتصار نقل الضغط بالكامل إلى ريال مدريد الذي يجد نفسه في موقف لا يحتمل أي تعثر بداية من مواجهته المرتقبة أمام إسبانيول اليوم.

سيناريو التتويج من المنزل

الاحتمال الأكثر إثارة وربما غرابة هو حسم برشلونة اللقب دون أن يلمس لاعبوه الكرة مجددًا هذا الأسبوع فإذا تعثر ريال مدريد بالتعادل أو الخسارة أمام إسبانيول سيتوقف رصيده عند 74 أو 75 نقطة مع تبقي 4 جولات فقط (12 نقطة كحد أقصى).

في هذه الحالة يصبح الفارق النقطي غير قابل للتعويض ويُتوج برشلونة رسميًا باللقب بينما يشاهد لاعبوه المشهد من منازلهم في واحدة من أكثر نهايات المواسم هدوءًا على الورق لكنها تحمل دلالات كبيرة على حجم التفوق.

هذا السيناريو يفتح الباب أيضًا أمام مشهد تقليدي في الكرة الإسبانية وهو الممر الشرفي حيث قد يجد ريال مدريد نفسه مضطرًا لاستقبال لاعبي برشلونة بتحية الأبطال في الكلاسيكو وهو أمر يحمل حساسية جماهيرية كبيرة.

الكلاسيكو منصة التتويج المثالية

على الجانب الآخر إذا نجح ريال مدريد في تأجيل الحسم بفوزه على إسبانيول فإن الأنظار ستتجه مباشرة إلى مواجهة الكلاسيكو المرتقبة على ملعب كامب نو.

حينها سيكون برشلونة بحاجة إلى نقطتين فقط لحسم اللقب رسميًا ما يعني أن الفوز أو حتى التعادل أمام ريال مدريد سيمنحه التتويج في ليلة قد تتحول إلى واحدة من أكثر الليالي رمزية في تاريخ الصراع بين الغريمين.

التتويج في الكلاسيكو لا يعني فقط حسم اللقب بل توجيه ضربة معنوية مباشرة للمنافس وترسيخ الهيمنة المحلية للموسم الثاني على التوالي.

أرقام تؤكد الهيمنة

تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك قدم برشلونة موسمًا يُصنف ضمن الأفضل في تاريخه الحديث سواء من حيث الاستقرار الفني أو القدرة على حسم المباريات الصعبة.

في المقابل لم ينجح ريال مدريد في الحفاظ على نسق المنافسة رغم امتلاكه مباراة إضافية ما جعل الفارق يتسع تدريجيًا حتى وصل إلى 14 نقطة وهو فارق يعكس واقعًا فنيًا أكثر منه مجرد أرقام.

بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

سادة وحمالات.. فستان زوجة تميم يونس يخطف الأنظار بحفل زفافه

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السوداني

إصابة 3 عمال إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مزرعة بالوادي الجديد

