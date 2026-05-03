بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السوداني

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل زبدة الفول السودانى.

طريقة عمل زبدة الفول السودانى





مقادير

2 كوب فول سوداني مقشر

1 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة كبيرة عسل





طريقة زبدة الفول السوداني

ضعي الفول السوداني في صينية نظيفة.

سخني الفول السوداني في الفرن لمدة ربع ساعة.

ضعي الفول السوداني في محضرة الطعام وهو ساخن.

اطحنيه لمدة 3 دقائق حتى يصبح لونه بنيًا.

ضيفي الزيت والملح والعسل واخلطي مرة أخرى.

سيتحول الفول السوداني إلى زبدة يمكن وضعها في الثلاجة للحفظ.