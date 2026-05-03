انخفاض حاد في الحرارة وأمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من "تقلبات جوية" تضرب البلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن موجة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد، تبدأ بـ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح مابين 6 إلى 7 درجات مئوية.

الأمطار.. من الغزارة إلى السيول

وحذرت الهيئة في بيانها من ظواهر جوية تستوجب الحيطة، حيث توقعت الآتي:

سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

احتمالية وصول الأمطار إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة.

فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري، مدن القناة، ومحافظة البحر الأحمر.

احتمالية امتداد الأمطار بنسبة 20% تقريباً إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

نشاط للرياح وتدهور في الرؤية

كما أشارت التوقعات إلى نشاط للرياح تتراوح سرعتها من 40 إلى 50 كم/س على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة؛ مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق. وحذرت الأرصاد من هبات رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 70 كم/س.

اضطراب شديد في الملاحة البحرية

وعلى صعيد حركة الملاحة، أكدت الهيئة وجود اضطراب شديد في البحر المتوسط، حيث:تتراوح سرعة الرياح مابين 50 و70 كم/س.

ويرتفع الموج لقيم تتراوح من 2.5 إلى 4 أمتار، مما يشكل خطورة على الأنشطة البحرية.

وتناشد الهيئة المواطنين بضرورة توخي الحذر، وارتداء الملابس المناسبة للانخفاض المفاجئ في الحرارة، والابتعاد عن مخرات السيول في المناطق الجبلية.

درجات الحرارة المتوقة اليوم الأحد:



القاهرة 26 14

العاصمة الجديدة 28 13

6 أكتوبر 27 13

بنهــــا 24 14

دمنهور 22 14

وادي النطرون 24 13

كفر الشيخ 22 14

بلطيم 20 15

المنصورة 24 14

الزقازيق 26 14

شبين الكوم 24 14

طنطا 23 14

دمياط 20 15

بورسعيد 21 16

الإسماعيلية 28 16

السويس 30 17

العريش 26 17

رفح 25 16

رأس سدر 30 16

نخل 30 14

كاترين 24 09

الطور 33 17

طابا 30 16

شرم الشيخ 32 19

الغردقة 34 18

الاسكندرية 20 15

العلمين الجديدة 20 15

مطروح 19 14

السلوم 18 13

سيوة 23 13

رأس غارب 33 19

سفاجا 33 19

مرسى علم 35 22

شلاتين 40 25

حلايب 35 26

أبو رماد 35 25

مرسى حميرة 39 24

أبرق 38 25

جبل علبة 39 25

رأس حدربة 35 26

الفيوم 29 15

بني سويف 28 15

المنيا 30 16

أسيوط 31 16

سوهاج 34 18

قنا 37 20

الأقصر 38 22

أسوان 41 25

الوادى الجديد 37 19

أبوسمبل 42 26