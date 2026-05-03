أشعة جديدة تحسم موقف بلعمري من العودة للأهلي في ختام الدوري

يخضع المغربي يوسف بلعمري، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، لأشعة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة، من أجل الوقوف على تطورات إصابته بمزق في العضلة الضامة، والتي أبعدته عن المشاركة في المباريات الأخيرة للفريق.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الجهاز الطبي لحالة اللاعب، بعد أن أنهى جزءًا كبيرًا من برنامجه التأهيلي الذي خضع له داخل ملعب مختار التتش، حيث بدأ مؤخرًا مرحلة الجري حول الملعب، تمهيدًا للعودة التدريجية إلى التدريبات الجماعية.

ويسابق بلعمري الزمن للحاق بالمواجهتين المتبقيتين للأهلي في بطولة الدوري أمام إنبي والمصري البورسعيدي، في ظل رغبة الجهاز الفني في استعادة جهوده قبل نهاية الموسم، خاصة مع أهمية المرحلة الحالية.

ومن المنتظر أن تحدد نتائج الأشعة موقف اللاعب النهائي من العودة للمشاركة، سواء بالدخول في التدريبات الجماعية أو استمرار البرنامج التأهيلي لفترة إضافية، وفقًا لرؤية الجهاز الطبي.