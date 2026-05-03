رياضة

اليوم.. طائرة الأهلي تتوج باللقب تعود إلى القاهرة بعد التتويج ببطولة أفريقيا

محمد سمير

تصل بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلى القاهرة ظهر اليوم الأحد، قادمة من رواندا، بعد تتويجها بلقب بطولة أفريقيا للأندية، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل القلعة الحمراء الحافل، عقب الفوز في المباراة النهائية على فريق البوليس الرواندي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

وجاء التتويج تتويجًا لمسيرة قوية قدمها الأهلي طوال منافسات البطولة، التي شهدت أداءً مميزًا وثباتًا كبيرًا على مستوى النتائج، ليحصد الفريق اللقب للمرة السابعة عشرة في تاريخه، مؤكدًا تفوقه القاري واستمراره على قمة الكرة الطائرة الأفريقية.

نجح الأهلي في بلوغ المباراة النهائية بعد سلسلة من الانتصارات المقنعة، حيث تخطى عقبة بتروجت في نصف النهائي بثلاثة أشواط نظيفة، في مواجهة مصرية خالصة حسمها الأحمر بخبرة لاعبيه وتنظيمه التكتيكي.

وقبلها، واصل الفريق عروضه القوية في الدور ربع النهائي، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على الفتح المغربي بنفس النتيجة (3-0)، ليؤكد عزمه الواضح على المنافسة بقوة على اللقب منذ الأدوار الإقصائية.

في المقابل، قدم فريق بتروجت مشوارًا جيدًا هو الآخر، حيث تأهل إلى نصف النهائي عقب فوزه على ميناء دوالا الكاميروني بنتيجة 3-1، قبل أن يصطدم بالأهلي ويودع البطولة.

قائمة الأهلي 

وضمت قائمة الأهلي المشاركة في البطولة مجموعة من العناصر المميزة، التي كان لها دور بارز في تحقيق اللقب، وهم: حسام يوسف، عبد الحليم عبو، محمد عسران، حمادة عثمان، محمد رمضان، عبد الرحمن سعودي، عبد الرحمن الحسيني، يوسف الصافي، زياد أسامة، حازم محمد، خوسيه ماسو، ألكساندر بوتكو، حمزة الصافي، وعمر شريف.

وظهر الفريق بانسجام واضح بين عناصره، إلى جانب التفوق الفني والبدني، وهو ما انعكس على نتائجه خلال البطولة، خاصة في الأدوار الحاسمة.

