الأهلي يستعيد نجم دفاعه أمام إنبي في الدوري

يستعيد النادي الأهلي خدمات ظهيره الأيمن محمد هاني، خلال مواجهة إنبي المقبلة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعد انتهاء فترة إيقافه.

وكان هاني قد غاب عن المباراة الماضية أمام الزمالك بسبب تراكم البطاقات الصفراء، حيث حصل على الإنذار الثالث خلال مواجهة بيراميدز، ليغيب عن القمة، قبل أن يصبح جاهزًا للعودة مجددًا.

وتُعد عودة اللاعب إضافة قوية للجبهة اليمنى، في ظل الاعتماد عليه بشكل أساسي داخل تشكيل الفريق، لما يمتلكه من خبرات وقدرات دفاعية وهجومية.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الثلاثاء المقبل، في لقاء يسعى خلاله الفريق لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري، خاصة مع احتدام الصراع في المراحل الأخيرة من الموسم.