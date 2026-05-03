الأهلي يصطدم بالشمس في قمة الجولة الثانية لتحديد بطل دوري سيدات اليد

تتجه أنظار عشاق كرة اليد للسيدات، اليوم الأحد، نحو صالة نادي سموحة بالإسكندرية، التي تحتضن مواجهات الجولة الثانية من الدورة المجمعة الأولى لتحديد بطل دوري عمومي السيدات للموسم المحلي 2025-2026، بمشاركة أقوى الفرق المنافسة على اللقب.

وتشهد الجولة مواجهة قوية تجمع بين فريقي الأهلي والشمس، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا، خاصة في ظل الصراع المستمر بين الفريقين على البطولات المحلية خلال السنوات الأخيرة.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه مؤخرًا بلقب كأس مصر عقب الفوز على الشمس بنتيجة 32-21 في النهائي، وهو ما يمنحه أفضلية معنوية قبل المواجهة المرتقبة، إلى جانب سعيه لمواصلة الهيمنة على البطولات المحلية.

في المقابل، يطمح فريق الشمس إلى رد الاعتبار والظهور بشكل مغاير، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في المنافسة على لقب الدوري، مستفيدًا من عناصره المميزة وخبراته في مثل هذه المواجهات.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة في ظل نظام الدورة المجمعة، حيث تمثل كل مواجهة خطوة حاسمة نحو التتويج، ما يزيد من حدة المنافسة بين الفرق المشاركة.