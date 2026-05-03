ترامب: نراجع مقترح إيران لإنهاء الحرب وقد نستأنف الضربات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يُراجع مقترحًا إيرانيًا جديدًا لإنهاء الحرب .. محذرا في الوقت نفسه من أن الولايات المتحدة قد تستأنف الضربات على إيران "إذا أساءت التصرف".

وعندما سُئل ترامب عن المقترح الإيراني قبل صعوده على متن طائرة متجهة إلى ميامي من ويست بالم بيتش فلوريدا، أجاب: "أبلغوني بفكرة الاتفاق.. سيقدمون لي الصياغة النهائية الآن".

وعندما سُئل عما إذا كان سيستأنف الضربات على إيران، أجاب ترامب: "لا أريد أن أقول ذلك. لا يمكنني التصريح بذلك لصحفي، إذا أساءوا التصرف، إذا فعلوا شيئاً سيئاً، فسوف نرى الآن.. لكن هذا احتمال وارد".

وبعد وقت قصير من حديثه مع الصحفيين، نشر ترامب على منصة تروث سوشيال حول المقترح الجديد، قائلًا: "لا يُمكنني تصوّر قبوله، فهم لم يدفعوا ثمنًا باهظًا لما فعلوه بالبشرية والعالم على مدى السنوات السبع والأربعين الماضية".

وكانت تقارير إيرانية قد أفادت بإن إيران أرسلت مقترحًا من 14 بندًا عبر باكستان ردًا على مقترح أمريكي من 9 بنود. ولم تُغطِ وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية المقترح الجديد.

وفي غضون ذلك، رفض ترامب الأسبوع الماضي مقترحًا إيرانيًا سابقًا.. ومع ذلك، استمرت المحادثات، كما تشير المعطيات إلى أن وقف إطلاق النار الذي استمر ثلاثة أسابيع ما زال قائمًا.

كما طرح الرئيس الأمريكي خطة جديدة لإعادة فتح مضيق هرمز حيث يمر عادةً نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي العالمية.