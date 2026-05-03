محض افتراء .. كوريا الشمالية تنفي اتهامات أمريكية بشن هجمات إلكترونية

رفضت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، اتهامات الولايات المتحدة بأن بيونج يانج تشكل تهديدًا إلكترونيًا، واصفةً إياها بأنها محض افتراء.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله "إن الولايات المتحدة تنشر معلومات مضللة حول "تهديد إلكتروني وهمي" من كوريا الشمالية لأغراض سياسية، واصفًا هذه المزاعم بأنها "مجرد افتراء لتشويه صورة بلادنا".

وأضاف: "موقفنا السياسي الثابت هو حماية الفضاء الإلكتروني، من جميع أنواع الأعمال الخبيثة، ونرفض رفضًا قاطعًا أية محاولة خبيثة لاستخدام قضية الفضاء الإلكتروني كأداة سياسية لانتهاك السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين".

وحذر المتحدث من أن بيونج يانج ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح الدولة وحماية حقوق ومصالح مواطنيها في الفضاء الإلكتروني.