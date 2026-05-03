ناقد فني يعلن السبب الرئيسي في أزمة شيرين الأخيرة.. فيديو

تعود الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى الساحة الغنائية من جديد، محاولة استعادة بريقها ومكانتها لدى جمهورها، وذلك بعد فترة من الغياب فرضتها ظروف صحية ونفسية عليها، وتأتي هذه العودة من خلال ألبوم جديد يحمل آمالًا كبيرة في استعادة التألق، خاصة في ظل الدعم الواسع الذي تحظى به من محبيها وصناع الموسيقى.



أكد الناقد الفني مصطفى الكيلاني أن الفنانة شيرين عبد الوهاب مرت بظروف صحية صعبة للغاية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنها في حاجة لدعم الجمهور، لافتًا إلى أنها تلقت بالفعل دعمًا كبيرًا من صناع الفن.



ألبوم جديد

وأضاف الناقد الفني، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب ونهاد سمير، أن هناك جهودًا تُبذل لعودة شيرين إلى الساحة الفنية، موضحًا أنها تعمل خلال الفترة المقبلة على ألبوم جديد بالتعاون مع عدد من النجوم، من بينهم محمد حماقي وبهاء سلطان.

أزمة شيرين



ولفت إلى أن دعم زملائها لم يقتصر على التصريحات، بل ترجم إلى تعاون فني فعلي، مؤكدًا أن الأزمات التي مرت بها شيرين كانت نتيجة قرارات شخصية، وأن شيرين هي السبب في أزمتها، وأنها واجهت صعوبة في تجاوز بعض هذه الأزمات.



وأشار إلى أن شيرين تستعد لطرح ألبوم كامل، في ظل دعم من شخصيات فنية تسعى لعودتها إلى التألق، مؤكدًا أنها تمثل مشروعًا موسيقيًا مهمًا في الساحة الغنائية.



وأوضح أنه رغم غيابها لفترة بسبب مشكلاتها، فإنها قادرة على العودة بقوة، مشيرًا إلى أن بحثها عن الاستقرار العاطفي كان أحد العوامل المرتبطة بتجاربها الشخصية، خاصة في ظل ظروف أسرية مرت بها في صغرها.

كما وجّه السنارسيت مدحت العدل رسالة دعم خاصة إلى النجمة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد عودتها إلى الساحة الفنية عقب فترة من الغياب، مؤكدًا أن حضورها يمثل إضافة كبيرة للمشهد الغنائي في مصر والعالم العربي.

وخلال لقائه مع موقع “صدى البلد” الإخباري، عبّر العدل عن سعادته بعودة شيرين، قائلًا: “حمد لله على السلامة يا شيرين”، في رسالة حملت الكثير من التقدير والاهتمام، خاصة في ظل التحديات التي مرت بها الفنانة خلال الفترة الماضية.

وأكد العدل أن شيرين عبد الوهاب تُعد واحدة من أهم الأصوات الغنائية في الوطن العربي، لما تمتلكه من موهبة استثنائية وقدرة كبيرة على التعبير عن المشاعر بصدق وإحساس عالٍ، وهو ما جعلها تحظى بجماهيرية واسعة عبر سنوات طويلة من النجاح.

وأضاف أن الساحة الفنية كانت تفتقد وجودها، مشيرًا إلى أن غيابها ترك فراغًا واضحًا، خاصة وأنها من النجمات اللاتي يمتلكن بصمة خاصة لا يمكن تعويضها بسهولة. كما أعرب عن تطلعه لعودتها القوية من خلال أعمال فنية جديدة تليق بتاريخها الكبير.

وتابع “العدل” حديثه مؤكدًا أن الجمهور ينتظر بشغف كل ما هو جديد من شيرين، سواء على مستوى الأغاني أو الحفلات، خاصة أنها دائمًا ما تقدم أعمالًا تعيش طويلًا في وجدان المستمعين.

وتأتي هذه الرسالة في إطار موجة من الدعم التي تلقتها شيرين عبد الوهاب مؤخرًا من عدد من نجوم الفن والإعلام، الذين حرصوا على الترحيب بعودتها، مؤكدين ثقتهم في قدرتها على استعادة مكانتها بقوة.

واختتم “العدل” تصريحاته بالتأكيد على أن الفن الحقيقي لا يغيب، وأن النجوم الكبار دائمًا ما يعودون بقوة، معربًا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة انطلاقة جديدة ومميزة في مسيرة شيرين عبد الوهاب، تعيدها إلى قمة التألق من جديد.